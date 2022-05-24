https://ria.ru/20220524/muryga-1790386613.html

Одного из главарей "Айдара" Мурыгу включили в перечень террористов

Одного из главарей "Айдара" Мурыгу включили в перечень террористов - РИА Новости, 24.05.2022

Одного из главарей "Айдара" Мурыгу включили в перечень террористов

Росфинмониторинг включил замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Дениса Мурыгу в перечень террористов и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:48

2022-05-24T13:48

2022-05-24T13:48

в мире

лисичанск

луганская народная республика

батальон "айдар"

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Росфинмониторинг включил замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Дениса Мурыгу в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего списка ведомства."Мурыга Денис Владимирович, 09.08.1984 года рождения, г. Алушта, АР Крым", - значится на сайте.Мурыга был задержан в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев, 19 мая арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По информации суда, он имеет как российское, так и украинское гражданство.По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

https://ria.ru/20220519/aydar-1789565678.html

лисичанск

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, батальон "айдар"