https://ria.ru/20220524/moshenniki-1790292233.html

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества - РИА Новости, 24.05.2022

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему — они представляются сотрудниками банков и заявляют, что их недобросовестные коллеги пытаются украсть деньги со счета РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:46

2022-05-24T03:46

2022-05-24T06:41

общество

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему — они представляются сотрудниками банков и заявляют, что их недобросовестные коллеги пытаются украсть деньги со счета клиента, убедился корреспондент РИА Новости. Неизвестный позвонил журналисту с городского номера, представился сотрудником банка и заявил, что в настоящее время его недобросовестные коллеги пытаются списать деньги со счета "жертвы". По его утверждению, для того, чтобы предотвратить хищение, необходимо сотрудничать с позвонившим, в противном случае клиента банка ждет финансовая и уголовная ответственность, так как "счет используется для незаконных целей".Существование такой легенды и то, что подобная схема носит все признаки мошенничества, подтвердила агентству директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.По словам эксперта, в этой легенде есть сразу несколько признаков попытки мошенничества. Во-первых, если сотрудник банка подозревает своих коллег в недобросовестных намерениях, то — по инструкции — он должен сообщить об этом в службу безопасности в соответствии с внутренними требованиями, протоколами и инструкциями кредитной организации. Во-вторых, для проведения таких проверок у уполномоченных сотрудников банка есть все необходимые данные, и нет никакой нужды уточнять их у клиента.В-третьих, если сотрудники банка совершают недобросовестные действия со счетом клиента без его на то указаний, то никакой финансовой и уголовной ответственности владелец счета не несет. Существует специальный порядок сбора сведений и доказательств совершения преступления, и ни одна из этих процедур не подразумевает предоставление данных по телефону – все должно быть задокументировано и запротоколировано, пояснила Лазарева."Так что здесь налицо попытки мошеннических атак с трансформацией старой легенды. Мошенники что угодно скажут, чтобы напугать человека, и угроза уголовной ответственности в их арсенале – серьезный аргумент, который рассчитан на мнительных граждан с низким уровнем правовой и финансовой грамотности", - отметила эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/aferisty-1789679975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия