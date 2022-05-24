https://ria.ru/20220524/molodchiki-1790329614.html

Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины

Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины - РИА Новости, 24.05.2022

Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины

Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

европа

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах их городов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чем разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками "Азова" [против ряда боевиков которого в России возбуждены уголовные дела], которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса", - добавил секретарь Совбеза.

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европа

украина

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Влада Копылова

европа, украина, николай патрушев, в мире