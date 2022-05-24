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Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины
Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:05
2022-05-24T11:05
европа
украина
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах их городов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чем разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками "Азова" [против ряда боевиков которого в России возбуждены уголовные дела], которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса", - добавил секретарь Совбеза.
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европа, украина, николай патрушев, в мире
11:05 24.05.2022
 
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины

Секретарь СБ Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyУчения войск территориальной обороны Украины во Львове
Учения войск территориальной обороны Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Учения войск территориальной обороны Украины во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах их городов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чем разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками "Азова" [против ряда боевиков которого в России возбуждены уголовные дела], которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса", - добавил секретарь Совбеза.
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