https://ria.ru/20220524/molodchiki-1790329614.html
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины
Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:05
2022-05-24T11:05
2022-05-24T11:05
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николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководство западных стран, поддерживающее нынешний киевский режим, не снимет розовые очки, пока "озверевшие украинские молодчики" не начнут буянить на улицах их городов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чем разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками "Азова" [против ряда боевиков которого в России возбуждены уголовные дела], которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса", - добавил секретарь Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, николай патрушев, в мире
Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины
Секретарь СБ Патрушев не исключил появление на Западе "озверевших молодчиков" с Украины