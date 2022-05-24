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В Татарстане на модернизацию объектов здравоохранения направят 2,4 млрд руб - РИА Новости, 24.05.2022
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https://ria.ru/20220524/modernizatsiya-1790498641.html
В Татарстане на модернизацию объектов здравоохранения направят 2,4 млрд руб
В Татарстане на модернизацию объектов здравоохранения направят 2,4 млрд руб - РИА Новости, 24.05.2022
В Татарстане на модернизацию объектов здравоохранения направят 2,4 млрд руб
Более 2,4 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Татарстане в 2022 году, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:58
2022-05-24T20:58
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
общество
экономика
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КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Более 2,4 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Татарстане в 2022 году, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.Программа модернизации первичного звена здравоохранения началась в России в 2021 году по инициативе президента страны. Развитие этой отрасли – одна из основных целей национального проекта "Здравоохранение". Программа состоит из трех блоков: строительство, реконструкция и капитальный ремонт, обеспечение медицинским оборудованием, обеспечение медицинским автотранспортом."Первый блок был реализован в полном объеме… На 2022 год – такие же блоки работы. Сумма в пределах 2,44 миллиарда рублей", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики.По его словам, в рамках программы модернизации первичного звена в 2021 году было построено 11 объектов, реконструирован – один, в 27 медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт. Кроме того, закуплено 12 единиц крупного медицинского оборудования, 60% которого – отечественного производства (кроме высокотехнологичного). Также закуплена 501 единица автотранспорта.Министр напомнил, что в Татарстане с 2012 года реализуется и республиканская программа по строительству и ремонту ФАПов. В 2021 году было построено 42 ФАПа на сумму 330 миллионов рублей, четыре врачебных амбулатории и один центр врача общей практики. В 2022 году реализация программы также будет продолжена.В 2022 году, по информации Садыкова, запланировано строительство 34 объектов первичного звена, капитальный ремонт 15 объектов, планируется закупить более 1,3 тысячи единиц медицинского оборудования (маммографы, томографы, флюорографы, рентгенаппараты и другое), а также 17 единиц автотранспорта.
https://ria.ru/20220523/investitsii-1790138976.html
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россия, республика татарстан (татарстан), общество, экономика
20:58 24.05.2022
 
В Татарстане на модернизацию объектов здравоохранения направят 2,4 млрд руб

Свыше 2,4 млрд руб направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в Татарстане

© Фото : министерство здравоохранения республики ТатарстанНовый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана в Казани
Новый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана в Казани - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : министерство здравоохранения республики Татарстан
Новый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Более 2,4 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Татарстане в 2022 году, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения началась в России в 2021 году по инициативе президента страны. Развитие этой отрасли – одна из основных целей национального проекта "Здравоохранение". Программа состоит из трех блоков: строительство, реконструкция и капитальный ремонт, обеспечение медицинским оборудованием, обеспечение медицинским автотранспортом.
"Первый блок был реализован в полном объеме… На 2022 год – такие же блоки работы. Сумма в пределах 2,44 миллиарда рублей", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики.
По его словам, в рамках программы модернизации первичного звена в 2021 году было построено 11 объектов, реконструирован – один, в 27 медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт. Кроме того, закуплено 12 единиц крупного медицинского оборудования, 60% которого – отечественного производства (кроме высокотехнологичного). Также закуплена 501 единица автотранспорта.
Казань - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Министр напомнил, что в Татарстане с 2012 года реализуется и республиканская программа по строительству и ремонту ФАПов. В 2021 году было построено 42 ФАПа на сумму 330 миллионов рублей, четыре врачебных амбулатории и один центр врача общей практики. В 2022 году реализация программы также будет продолжена.
В 2022 году, по информации Садыкова, запланировано строительство 34 объектов первичного звена, капитальный ремонт 15 объектов, планируется закупить более 1,3 тысячи единиц медицинского оборудования (маммографы, томографы, флюорографы, рентгенаппараты и другое), а также 17 единиц автотранспорта.

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