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Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2022
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области
Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:45
2022-05-24T09:45
2022-05-24T09:45
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", - говорится в сообщении.Кроме того, одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов в Харьковской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области