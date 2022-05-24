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Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области

Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2022

Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области

Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:45

2022-05-24T09:45

2022-05-24T09:45

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", - говорится в сообщении.Кроме того, одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов в Харьковской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)