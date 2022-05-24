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Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2022
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Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2022
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области
Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:45
2022-05-24T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", - говорится в сообщении.Кроме того, одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов в Харьковской области.
харьковская область
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:45 24.05.2022
 
Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин в Харьковской области

Росгвардия уничтожила более 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Саперы Росгвардии уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", - говорится в сообщении.
Кроме того, одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов в Харьковской области.
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