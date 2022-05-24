https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790506652.html

СК даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона

СК даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона - РИА Новости, 24.05.2022

СК даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона

СК РФ даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона в Черное море, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:56

2022-05-24T21:56

2022-05-24T21:56

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

андрей турчак

кирилл стремоусов

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. СК РФ даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона в Черное море, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России дадут правовую оценку действиям украинских националистов, заминировавших единственный выход из порта Херсона в Черное море", - говорится в сообщении.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как единственный выход в Черное море заминировали украинцы."Следствием будут изучены все связанные с этим данные и приняты меры к привлечению к уголовной ответственности виновных лиц", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

https://ria.ru/20220522/obstrely-1789999116.html

https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789371361.html

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херсонская область

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украина, херсонская область , андрей турчак, кирилл стремоусов, единая россия, следственный комитет россии (ск рф)