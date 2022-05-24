https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790389460.html

Мезенцев: необходимо формирование модели общего будущего РФ и Белоруссии

Мезенцев: необходимо формирование модели общего будущего РФ и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2022

Мезенцев: необходимо формирование модели общего будущего РФ и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал участников международного форума "Новые смыслы новой реальности", проходящего во вторник на площадке... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:56

2022-05-24T13:56

2022-05-24T13:57

союзное государство

россия

белоруссия

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал участников международного форума "Новые смыслы новой реальности", проходящего во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвятить разговор модели будущего России и ее роли на международном поле как игрока, защищающего многополярность мира.Задача форума – оценить риски и точки роста в условиях новой реальности, выработать механизмы сопротивления по таким острейшим вопросам, как информационные войны, борьба с неонацизмом, двойные стандартами в контексте прав человека. К участию в разговоре приглашены руководители профильных министерств России, представители обеих палат парламента, академического сообщества, блогеры и лидеры мнений, руководители и журналисты российских и зарубежных СМИ.По словам Мезенцева, сегодня особо ценны отношения с Белоруссией, со странами ЕАЭС, СНГ, отношения с нашими стратегическими союзниками, в том числе, с КНР."В определенной степени эти отношения сейчас проходят испытание временем. Но неизменным остается миролюбивая роль России, ее защита своих национальных интересов, защита нашей гордости и следование той роли, которая предопределена России как великому игроку в этом мире. Я бы хотел, чтобы сегодняшний разговор был посвящен модели будущего России и Союзного государства – нашему видению своего будущего, нашим союзническим обязательствам в отношении тех народов, с которыми мы прошли огромный путь", - обратился Мезенцев к участникам форума.По мнению госсекретаря, идеология, на которую стоит опираться, это "сильная Россия, комфортная для каждого россиянина, авторитетная и уважающая своих партнеров, важный игрок на международном поле, защищающий модель многополярного мира".

https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, евразийский экономический союз, снг