https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790389460.html
Мезенцев: необходимо формирование модели общего будущего РФ и Белоруссии
Мезенцев: необходимо формирование модели общего будущего РФ и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2022
Мезенцев: необходимо формирование модели общего будущего РФ и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал участников международного форума "Новые смыслы новой реальности", проходящего во вторник на площадке... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:56
2022-05-24T13:56
2022-05-24T13:57
союзное государство
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал участников международного форума "Новые смыслы новой реальности", проходящего во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвятить разговор модели будущего России и ее роли на международном поле как игрока, защищающего многополярность мира.Задача форума – оценить риски и точки роста в условиях новой реальности, выработать механизмы сопротивления по таким острейшим вопросам, как информационные войны, борьба с неонацизмом, двойные стандартами в контексте прав человека. К участию в разговоре приглашены руководители профильных министерств России, представители обеих палат парламента, академического сообщества, блогеры и лидеры мнений, руководители и журналисты российских и зарубежных СМИ.По словам Мезенцева, сегодня особо ценны отношения с Белоруссией, со странами ЕАЭС, СНГ, отношения с нашими стратегическими союзниками, в том числе, с КНР."В определенной степени эти отношения сейчас проходят испытание временем. Но неизменным остается миролюбивая роль России, ее защита своих национальных интересов, защита нашей гордости и следование той роли, которая предопределена России как великому игроку в этом мире. Я бы хотел, чтобы сегодняшний разговор был посвящен модели будущего России и Союзного государства – нашему видению своего будущего, нашим союзническим обязательствам в отношении тех народов, с которыми мы прошли огромный путь", - обратился Мезенцев к участникам форума.По мнению госсекретаря, идеология, на которую стоит опираться, это "сильная Россия, комфортная для каждого россиянина, авторитетная и уважающая своих партнеров, важный игрок на международном поле, защищающий модель многополярного мира".
https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, евразийский экономический союз, снг
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал участников международного форума "Новые смыслы новой реальности", проходящего во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвятить разговор модели будущего России и ее роли на международном поле как игрока, защищающего многополярность мира.
Задача форума – оценить риски и точки роста в условиях новой реальности, выработать механизмы сопротивления по таким острейшим вопросам, как информационные войны, борьба с неонацизмом, двойные стандартами в контексте прав человека. К участию в разговоре приглашены руководители профильных министерств России
, представители обеих палат парламента, академического сообщества, блогеры и лидеры мнений, руководители и журналисты российских и зарубежных СМИ.
По словам Мезенцева, сегодня особо ценны отношения с Белоруссией
, со странами ЕАЭС
, СНГ
, отношения с нашими стратегическими союзниками, в том числе, с КНР
.
"В определенной степени эти отношения сейчас проходят испытание временем. Но неизменным остается миролюбивая роль России, ее защита своих национальных интересов, защита нашей гордости и следование той роли, которая предопределена России как великому игроку в этом мире. Я бы хотел, чтобы сегодняшний разговор был посвящен модели будущего России и Союзного государства – нашему видению своего будущего, нашим союзническим обязательствам в отношении тех народов, с которыми мы прошли огромный путь", - обратился Мезенцев к участникам форума.
По мнению госсекретаря, идеология, на которую стоит опираться, это "сильная Россия, комфортная для каждого россиянина, авторитетная и уважающая своих партнеров, важный игрок на международном поле, защищающий модель многополярного мира".
"Казалось бы, несложная схема, но как трудно она реализуется, потому что противников у этой модели очень много. Вот поэтому мы говорим сегодня о необходимости более плотного сотрудничества России и Беларуси и формировании модели нашего общего будущего", - подчеркнул Мезенцев.