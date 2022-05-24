https://ria.ru/20220524/metro-1790353338.html
В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля
В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля - РИА Новости, 24.05.2022
В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля
В столичном метрополитене к концу июля обновят 97 турникетов с учетом пожеланий пассажиров, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:14
2022-05-24T12:14
2022-05-24T12:17
общество
сергей собянин
москва
московский метрополитен
максим ликсутов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778194365_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5d2402b4d0b4490cbb4f056e540f7754.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В столичном метрополитене к концу июля обновят 97 турникетов с учетом пожеланий пассажиров, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем качество сервисов для удобства пассажиров. Приоритет отдаём российским технологиям и решениям. Мы обновили оборудование на 97 турникетах в метро и попросили пользователей оценить их - все замечания обязательно рассматриваем и учитываем", - сказал Ликсутов.Как отмечает департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале, пассажиры сообщали о том, что стекла новых турникетов быстро царапаются от пластиковых карт. Утверждается, что все следующие турникеты будут с новым более прочным стеклом.Кроме того, уточняется, что благодаря предложениям пассажиров на валидаторы уже была добавлена яркая цветная подложка, увеличен шрифт, добавлены дополнительные статусы билетов и поставлен считыватель QR-кодов на переднее "ребро" контроллера.
https://ria.ru/20220517/ukazateli-1789031900.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778194365_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_3fd62f0e0a5e27c2ec4edb5c7c0e0c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, московский метрополитен, максим ликсутов , россия
12:14 24.05.2022 (обновлено: 12:17 24.05.2022)
В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля
В московском метро обновят 97 турникетов с учетом пожеланий пассажиров к концу июля