https://ria.ru/20220524/metro-1790353338.html

В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля

В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля - РИА Новости, 24.05.2022

В московском метро обновят 97 турникетов к концу июля

В столичном метрополитене к концу июля обновят 97 турникетов с учетом пожеланий пассажиров, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:14

2022-05-24T12:14

2022-05-24T12:17

общество

сергей собянин

москва

московский метрополитен

максим ликсутов

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В столичном метрополитене к концу июля обновят 97 турникетов с учетом пожеланий пассажиров, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем качество сервисов для удобства пассажиров. Приоритет отдаём российским технологиям и решениям. Мы обновили оборудование на 97 турникетах в метро и попросили пользователей оценить их - все замечания обязательно рассматриваем и учитываем", - сказал Ликсутов.Как отмечает департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале, пассажиры сообщали о том, что стекла новых турникетов быстро царапаются от пластиковых карт. Утверждается, что все следующие турникеты будут с новым более прочным стеклом.Кроме того, уточняется, что благодаря предложениям пассажиров на валидаторы уже была добавлена яркая цветная подложка, увеличен шрифт, добавлены дополнительные статусы билетов и поставлен считыватель QR-кодов на переднее "ребро" контроллера.

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общество, сергей собянин, москва, московский метрополитен, максим ликсутов , россия