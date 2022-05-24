https://ria.ru/20220524/memorandum-1790488260.html
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности - РИА Новости, 24.05.2022
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности
РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:52
2022-05-24T19:52
2022-05-24T19:52
россия
москва
одкб
снг
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ."Двадцать четвертого мая в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности на территории Украины... Стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в ОДКБ и СНГ.
https://ria.ru/20220520/bezopasnost-1789716437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, одкб, снг, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности
МИД: Москва и Минск согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биобезопасности