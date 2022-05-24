https://ria.ru/20220524/memorandum-1790488260.html

Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности

Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности - РИА Новости, 24.05.2022

Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности

РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:52

2022-05-24T19:52

2022-05-24T19:52

россия

москва

одкб

снг

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ."Двадцать четвертого мая в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности на территории Украины... Стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в ОДКБ и СНГ.

https://ria.ru/20220520/bezopasnost-1789716437.html

россия

москва

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, одкб, снг, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)