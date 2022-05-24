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Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности - РИА Новости, 24.05.2022
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Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности - РИА Новости, 24.05.2022
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности
РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:52
2022-05-24T19:52
россия
москва
одкб
снг
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ."Двадцать четвертого мая в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности на территории Украины... Стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в ОДКБ и СНГ.
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россия
москва
белоруссия
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россия, москва, одкб, снг, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:52 24.05.2022
 
Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности

МИД: Москва и Минск согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биобезопасности

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума о взаимопонимании по биологической безопасности, сообщается на сайте МИД РФ.
"Двадцать четвертого мая в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности... Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности на территории Украины... Стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности", - говорится в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в ОДКБ и СНГ.
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 13:46
Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности
 
РоссияМоскваОДКБСНГБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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