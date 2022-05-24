https://ria.ru/20220524/melitopol-1790357156.html

И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь

И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь - РИА Новости, 24.05.2022

И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь

У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:26

2022-05-24T12:26

2022-05-24T12:38

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя поднятие российского флага над главной площадью города.Российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя - площадью Победы. С 1 мая на этом флагштоке, самым высоком в Запорожской области, развевалось красное знамя Победы, поднятое здесь перед 9 мая впервые за многие годы.Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживают более 150 тысяч человек.

https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html

мелитополь

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, запорожская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр