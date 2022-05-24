Рейтинг@Mail.ru
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790357156.html
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь - РИА Новости, 24.05.2022
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь
У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:26
2022-05-24T12:38
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя поднятие российского флага над главной площадью города.Российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя - площадью Победы. С 1 мая на этом флагштоке, самым высоком в Запорожской области, развевалось красное знамя Победы, поднятое здесь перед 9 мая впервые за многие годы.Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживают более 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
мелитополь
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:26 24.05.2022 (обновлено: 12:38 24.05.2022)
 
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь

И.о. главы Мелитополя Данильченко заявила, что у города с Россией один путь

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя поднятие российского флага над главной площадью города.
"Сегодня на главном флагштоке города Мелитополь наконец-то появился российский флаг. Это очень значимое для нас событие, мы долго его ждали и очень рады тому, что оно свершилось. Судьба нашего города тесно связана с Россией, поэтому у Мелитополя и России одна история и один путь", - сказала Данильченко.
Российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя - площадью Победы. С 1 мая на этом флагштоке, самым высоком в Запорожской области, развевалось красное знамя Победы, поднятое здесь перед 9 мая впервые за многие годы.
Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживают более 150 тысяч человек.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
06:31Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала