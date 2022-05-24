https://ria.ru/20220524/melitopol-1790357156.html
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь - РИА Новости, 24.05.2022
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь
У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:26
2022-05-24T12:26
2022-05-24T12:38
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. У Мелитополя и России одна судьба и один путь, заявила РИА Новости и.о. главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, комментируя поднятие российского флага над главной площадью города.Российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя - площадью Победы. С 1 мая на этом флагштоке, самым высоком в Запорожской области, развевалось красное знамя Победы, поднятое здесь перед 9 мая впервые за многие годы.Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживают более 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
мелитополь
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:26 24.05.2022 (обновлено: 12:38 24.05.2022)
И.о. главы Мелитополя заявила, что у города с Россией один путь
И.о. главы Мелитополя Данильченко заявила, что у города с Россией один путь