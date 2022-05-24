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Украина предпочла забыть о российском плане урегулирования, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
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Украина предпочла забыть о российском плане урегулирования, заявил Медведев
Украина предпочла забыть о российском плане урегулирования, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
Украина предпочла забыть о российском плане урегулирования, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что о российском плане урегулирования Украина предпочла забыть и делает расчет только на поток оружия и деньги... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:36
2022-05-24T12:49
в мире
украина
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что о российском плане урегулирования Украина предпочла забыть и делает расчет только на поток оружия и деньги Запада."Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо… Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца", - написал Медведев в Telegram-канале.По его мнению, такая позиция напрасна."Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты "в Украину" разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей. Поэтому если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения", - заключил Медведев.
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в мире, украина, дмитрий медведев, россия
12:36 24.05.2022 (обновлено: 12:49 24.05.2022)
 
Украина предпочла забыть о российском плане урегулирования, заявил Медведев

Медведев: Украина предпочла забыть о российском плане урегулирования

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что о российском плане урегулирования Украина предпочла забыть и делает расчет только на поток оружия и деньги Запада.
"Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо… Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца", - написал Медведев в Telegram-канале.
По его мнению, такая позиция напрасна.
"Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты "в Украину" разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей. Поэтому если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения", - заключил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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