15:14 24.05.2022 (обновлено: 15:34 24.05.2022)
"ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили лукбук апсайкл-коллекции
© Фото : ТОК"ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили лукбук апсайкл-коллекции
© Фото : ТОК
МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Онлайн-СМИ "ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили первый совместный лукбук капсульной апсайкл-коллекции, результатом которой стали вещи, созданные из вторичных материалов, и аксессуары из регенерированного волокна. В основу коллаборации легла идея осознанного потребления в современном мире: новые вещи и предметы одежды могут быть произведены из уже существующих, прошедших специальную обработку.
Лукбук коллекции включил дизайн чехлов для ноутбуков, панам, рубашек и футболок.
"ТОК" - это мультиплатформенное онлайн-СМИ, которое снимает документальные фильмы, интервью и специальные репортажи на остросоциальную тематику. Команда проекта освещает максимально широкий спектр проблем современного общества: от ПТСР до тяжелых последствий изнасилования, от национального вопроса до этнографических зарисовок о жизни разных меньшинств, от трудностей каминг-аута до интимной жизни людей с инвалидностью. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др.
Благотворительный фонд "Второе дыхание" — крупнейшая в России некоммерческая организация, которая принимает ненужные вещи, передает их людям или перерабатывает. Их миссия — повышение уровня качества жизни людей и снижение нагрузки на экологию города. Программы фонда направлены на помощь людям из социально незащищенных групп: нуждающимся семьям, бездомным, выпускникам детских домов и людям с ограниченными возможностями путем решения социально-бытовых проблем. Так люди в сложной жизненной ситуации получают необходимую помощь, а одежда избегает попадания на мусорные полигоны.