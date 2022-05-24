https://ria.ru/20220524/lukbuk-1790416183.html

"ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили лукбук апсайкл-коллекции

"ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили лукбук апсайкл-коллекции - РИА Новости, 24.05.2022

"ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили лукбук апсайкл-коллекции

Онлайн-СМИ "ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили первый совместный лукбук капсульной апсайкл-коллекции, результатом которой стали вещи, созданные из... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:14

2022-05-24T15:14

2022-05-24T15:34

россия

одежда

дизайн

общество

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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Онлайн-СМИ "ТОК" и фонд "Второе дыхание" подготовили первый совместный лукбук капсульной апсайкл-коллекции, результатом которой стали вещи, созданные из вторичных материалов, и аксессуары из регенерированного волокна. В основу коллаборации легла идея осознанного потребления в современном мире: новые вещи и предметы одежды могут быть произведены из уже существующих, прошедших специальную обработку.Лукбук коллекции включил дизайн чехлов для ноутбуков, панам, рубашек и футболок."ТОК" - это мультиплатформенное онлайн-СМИ, которое снимает документальные фильмы, интервью и специальные репортажи на остросоциальную тематику. Команда проекта освещает максимально широкий спектр проблем современного общества: от ПТСР до тяжелых последствий изнасилования, от национального вопроса до этнографических зарисовок о жизни разных меньшинств, от трудностей каминг-аута до интимной жизни людей с инвалидностью. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др.Благотворительный фонд "Второе дыхание" — крупнейшая в России некоммерческая организация, которая принимает ненужные вещи, передает их людям или перерабатывает. Их миссия — повышение уровня качества жизни людей и снижение нагрузки на экологию города. Программы фонда направлены на помощь людям из социально незащищенных групп: нуждающимся семьям, бездомным, выпускникам детских домов и людям с ограниченными возможностями путем решения социально-бытовых проблем. Так люди в сложной жизненной ситуации получают необходимую помощь, а одежда избегает попадания на мусорные полигоны.

https://ria.ru/20220518/medtsentr-1789252121.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, одежда, дизайн, общество