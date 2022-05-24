https://ria.ru/20220524/livni-1790291517.html

В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ

В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022

В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:16

2022-05-24T03:16

2022-05-24T05:25

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV.Тысячи местных жителей остались без электричества после того, как мощные порывы ветра повалили деревья и линии электропередач в этих регионах. Местные энергокомпании прогнозируют, что восстановление энергоснабжения может занять несколько дней из-за огромного числа пострадавших клиентов и ущерба, причиненного штормом.По последней информации, девять человек были задавлены обрушившимися деревьями, еще один канадский житель погиб в результате опрокидывания лодки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада