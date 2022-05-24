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В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
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В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:16
2022-05-24T05:25
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV.Тысячи местных жителей остались без электричества после того, как мощные порывы ветра повалили деревья и линии электропередач в этих регионах. Местные энергокомпании прогнозируют, что восстановление энергоснабжения может занять несколько дней из-за огромного числа пострадавших клиентов и ущерба, причиненного штормом.По последней информации, девять человек были задавлены обрушившимися деревьями, еще один канадский житель погиб в результате опрокидывания лодки.
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в мире, канада
03:16 24.05.2022 (обновлено: 05:25 24.05.2022)
 
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ

CTV: в Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек

© Depositphotos / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV.
Тысячи местных жителей остались без электричества после того, как мощные порывы ветра повалили деревья и линии электропередач в этих регионах. Местные энергокомпании прогнозируют, что восстановление энергоснабжения может занять несколько дней из-за огромного числа пострадавших клиентов и ущерба, причиненного штормом.
Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 04:26
При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ
По последней информации, девять человек были задавлены обрушившимися деревьями, еще один канадский житель погиб в результате опрокидывания лодки.
 
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