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В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:16
2022-05-24T03:16
2022-05-24T05:25
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает телеканал CTV.Тысячи местных жителей остались без электричества после того, как мощные порывы ветра повалили деревья и линии электропередач в этих регионах. Местные энергокомпании прогнозируют, что восстановление энергоснабжения может занять несколько дней из-за огромного числа пострадавших клиентов и ущерба, причиненного штормом.По последней информации, девять человек были задавлены обрушившимися деревьями, еще один канадский житель погиб в результате опрокидывания лодки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
03:16 24.05.2022 (обновлено: 05:25 24.05.2022)
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
CTV: в Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек