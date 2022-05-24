https://ria.ru/20220524/likvidatsiya-1790297206.html
В Хабаровске ликвидировали канал финансирования террористов
В Хабаровске ликвидировали канал финансирования террористов - РИА Новости, 24.05.2022
В Хабаровске ликвидировали канал финансирования террористов
Канал финансирования международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* ликвидировали в Хабаровске, сообщила пресс-служба краевого управления... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:35
2022-05-24T06:35
2022-05-24T06:36
происшествия
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Канал финансирования международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* ликвидировали в Хабаровске, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.По данным ведомства, пять граждан одной из стран Центральной Азии жили в Хабаровске, самому старшему из было 29 лет, младшему - 20. ФСБ отмечает, что 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов, а остальные знали об этом, но не сообщали в правоохранительные органы.Были возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и четыре по статье 205.6 (несообщение в органы власти)."Приговором Центрального районного суда Хабаровска Турсунов З.И., Тураев М.З., Орзиев О. и Хазраткулов М. признаны виновными, им назначено наказание в виде денежных штрафов. Приговором первого Восточного окружного военного суда Кузиев Т.М. признан виновным, ему назначено наказание - лишение свободы восемь лет, из которых два года в тюрьме, остальные - в колонии строго режима", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
06:35 24.05.2022 (обновлено: 06:36 24.05.2022)
В Хабаровске ликвидировали канал финансирования террористов
В Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации
ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Канал финансирования международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* ликвидировали в Хабаровске, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По данным ведомства, пять граждан одной из стран Центральной Азии
жили в Хабаровске
, самому старшему из было 29 лет, младшему - 20. ФСБ
отмечает, что 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов, а остальные знали об этом, но не сообщали в правоохранительные органы.
Были возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и четыре по статье 205.6 (несообщение в органы власти).
"Приговором Центрального районного суда Хабаровска Турсунов З.И., Тураев М.З., Орзиев О. и Хазраткулов М. признаны виновными, им назначено наказание в виде денежных штрафов. Приговором первого Восточного окружного военного суда Кузиев Т.М. признан виновным, ему назначено наказание - лишение свободы восемь лет, из которых два года в тюрьме, остальные - в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.