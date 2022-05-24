14:51 24.05.2022 (обновлено: 15:03 24.05.2022)
Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном способы разблокировать поставки Украины и обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
"Мы также обсудили способы разблокировать украинский экспорт и гарантировать глобальную продовольственную безопасность", - написал он в Twitter.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Она поддержала идею создания коалиции. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и ООН пока обсуждают вопросы обеспечения коридоров для украинских судов с зерном, решение не принято.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.