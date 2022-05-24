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Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева - РИА Новости, 24.05.2022
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Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева
Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева - РИА Новости, 24.05.2022
Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном способы разблокировать поставки Украины и обеспечить глобальную... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:51
2022-05-24T15:03
цены на нефть
лиз трасс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном способы разблокировать поставки Украины и обеспечить глобальную продовольственную безопасность."Мы также обсудили способы разблокировать украинский экспорт и гарантировать глобальную продовольственную безопасность", - написал он в Twitter.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Она поддержала идею создания коалиции. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и ООН пока обсуждают вопросы обеспечения коридоров для украинских судов с зерном, решение не принято.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789407022.html
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цены на нефть, лиз трасс, василий небензя, дмитрий медведев, одесса, россия, украина, оон, дмитрий кулеба, энтони блинкен
14:51 24.05.2022 (обновлено: 15:03 24.05.2022)
 
Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Блинкеном способы разблокировать экспорт Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном способы разблокировать поставки Украины и обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
"Мы также обсудили способы разблокировать украинский экспорт и гарантировать глобальную продовольственную безопасность", - написал он в Twitter.
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Она поддержала идею создания коалиции. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и ООН пока обсуждают вопросы обеспечения коридоров для украинских судов с зерном, решение не принято.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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Цены на нефтьЛиз ТрассВасилий НебензяДмитрий МедведевОдессаРоссияУкраинаООНДмитрий КулебаЭнтони Блинкен
 
 
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