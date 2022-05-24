https://ria.ru/20220524/kredit-1790387043.html

Собянин решил снизить ставку по льготным кредитам для промышленности

Собянин решил снизить ставку по льготным кредитам для промышленности - РИА Новости, 24.05.2022

Собянин решил снизить ставку по льготным кредитам для промышленности

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении ставки по льготным кредитам для промышленности с 11% до 9%, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:49

2022-05-24T13:49

2022-05-24T13:58

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении ставки по льготным кредитам для промышленности с 11% до 9%, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11% до 9%, для предприятий строительной отрасли – с 12% до 9%. Процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что программа льготного кредитования предприятий была принята правительством Москвы в марте 2022 года как антикризисная мера, призванная смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором программы определен Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. На субсидирование процентных ставок по кредитам из городского бюджета было выделено 20 миллиардов рублей."В настоящее время Фондом одобрены заявки на получение льготных кредитов на общую сумму порядка 108 миллиардов рублей. Объем бюджетных компенсаций процентных ставок по ним составит свыше 3 миллиардов рублей. Таком образом, на 1 рубль государственной поддержки предприятия могут привлечь 35 рублей кредитов", - говорится в сообщении.Сообщается, что льготные кредиты на пополнение оборотных средств в объеме до 500 миллионов рублей могут получить московские предприятия и организации, работающие в отраслях обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг, общественного питания и ряде других. Компания – получатель кредита должна быть зарегистрирована в Москве, осуществлять деятельность не менее 2 лет, не находиться в процессе банкротства и не иметь задолженности по уплате налогов."Промышленные предприятия также могут получить поддержку на реализацию инвестиционных проектов, в этом случае максимальный размер кредита составляет до 1 миллиарда рублей. Льготное кредитование застройщиков осуществляется на реализацию проектов возведения или реконструкции нежилой недвижимости. Инвестор должен быть зарегистрирован в Москве и осуществлять свою деятельность на территории столицы, иметь земельный участок в собственности или на праве долгосрочной аренды, а также разрешение на строительство", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220523/stavka-1790148759.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, сергей собянин