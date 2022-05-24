https://ria.ru/20220524/krasnoselskiy-1790509717.html

Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая

Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая - РИА Новости, 24.05.2022

Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту 13 мая в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T22:20

2022-05-24T22:20

2022-05-24T22:36

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тирасполь

кишинев

майя санду

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту 13 мая в Тирасполе."У нас есть доказательная база. Нам нечего скрывать. Мы можем открыть персональные данные заказчиков данного преступления, которые имеют по всей видимости отношение к правоохранительным органам Молдовы", - сказал Красносельский в эфире местного телеканала ТСВ.Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая, 46-летнего жителя Кишинева.

https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html

тирасполь

кишинев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тирасполь, кишинев, майя санду, вадим красносельский