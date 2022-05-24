https://ria.ru/20220524/krasnoselskiy-1790509717.html
Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая
Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая - РИА Новости, 24.05.2022
Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту 13 мая в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:20
2022-05-24T22:20
2022-05-24T22:36
в мире
тирасполь
кишинев
майя санду
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту 13 мая в Тирасполе."У нас есть доказательная база. Нам нечего скрывать. Мы можем открыть персональные данные заказчиков данного преступления, которые имеют по всей видимости отношение к правоохранительным органам Молдовы", - сказал Красносельский в эфире местного телеканала ТСВ.Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая, 46-летнего жителя Кишинева.
https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, тирасполь, кишинев, майя санду, вадим красносельский
22:20 24.05.2022 (обновлено: 22:36 24.05.2022)
Лидер ПМР обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту 13 мая
Лидер ПМР заявил о причастности силовиков Молдавии к теракту 13 мая в Тирасполе