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Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками - РИА Новости, 24.05.2022
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Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками - РИА Новости, 24.05.2022
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:28
2022-05-24T22:33
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими правоохранительными органами.Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая, 46-летнего жителя Кишинева."Госпожа Санду заявляет о мире постоянно, и я убежден, что это не пустые слова. То же самое с господином Гросу, председателем парламента Молдовы. Но они, я так вижу по ситуации, не владеют внутренним состоянием своих правоохранительных структур, что они творят и чем они занимаются, какие заказы исполняют. У меня создается именно такое впечатление", - сказал Красносельский в эфире местного телеканала ТСВ.
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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский
22:28 24.05.2022 (обновлено: 22:33 24.05.2022)
 
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками

Глава ПМР Красносельский призвал президента Молдавии Санду разобраться с силовиками

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими правоохранительными органами.
Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая, 46-летнего жителя Кишинева.
"Госпожа Санду заявляет о мире постоянно, и я убежден, что это не пустые слова. То же самое с господином Гросу, председателем парламента Молдовы. Но они, я так вижу по ситуации, не владеют внутренним состоянием своих правоохранительных структур, что они творят и чем они занимаются, какие заказы исполняют. У меня создается именно такое впечатление", - сказал Красносельский в эфире местного телеканала ТСВ.

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Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 11:51
Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье
 
В миреМолдавияТираспольКишиневВадим Красносельский
 
 
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