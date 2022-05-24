https://ria.ru/20220524/krasnoselskiy-1790508810.html
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками - РИА Новости, 24.05.2022
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:28
2022-05-24T22:28
2022-05-24T22:33
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d318033d753ea73d122d3158cbdc6c1.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими правоохранительными органами.Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая, 46-летнего жителя Кишинева."Госпожа Санду заявляет о мире постоянно, и я убежден, что это не пустые слова. То же самое с господином Гросу, председателем парламента Молдовы. Но они, я так вижу по ситуации, не владеют внутренним состоянием своих правоохранительных структур, что они творят и чем они занимаются, какие заказы исполняют. У меня создается именно такое впечатление", - сказал Красносельский в эфире местного телеканала ТСВ.
https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html
молдавия
тирасполь
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0cc9892e5c8fa0a4f232de68c8cd9687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский
22:28 24.05.2022 (обновлено: 22:33 24.05.2022)
Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками
Глава ПМР Красносельский призвал президента Молдавии Санду разобраться с силовиками