https://ria.ru/20220524/krasnoselskiy-1790508810.html

Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками

Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками - РИА Новости, 24.05.2022

Лидер ПМР призвал Санду разобраться со своими силовиками

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T22:28

2022-05-24T22:28

2022-05-24T22:33

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду разобраться с молдавскими правоохранительными органами.Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая, 46-летнего жителя Кишинева."Госпожа Санду заявляет о мире постоянно, и я убежден, что это не пустые слова. То же самое с господином Гросу, председателем парламента Молдовы. Но они, я так вижу по ситуации, не владеют внутренним состоянием своих правоохранительных структур, что они творят и чем они занимаются, какие заказы исполняют. У меня создается именно такое впечатление", - сказал Красносельский в эфире местного телеканала ТСВ.

https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский