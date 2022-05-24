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В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790343237.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 172 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:43
2022-05-24T11:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 172 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 172, госпитализировано - 123 человек, выздоровело - 359 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 229 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 768 577 случая коронавируса, выздоровели 2 577 664 человек, умерли 43 641 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:43 24.05.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19

В Москве выявили 172 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 172 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 172, госпитализировано - 123 человек, выздоровело - 359 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 229 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 768 577 случая коронавируса, выздоровели 2 577 664 человек, умерли 43 641 человек.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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