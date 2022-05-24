https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790343237.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 172 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:43
2022-05-24T11:43
2022-05-24T11:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_124:0:2669:1431_1920x0_80_0_0_2f732d81d6e3854d5bbea044e5a7ab3a.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 172 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 172, госпитализировано - 123 человек, выздоровело - 359 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 229 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 768 577 случая коронавируса, выздоровели 2 577 664 человек, умерли 43 641 человек.
https://ria.ru/20220523/karantin-1790234829.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755169030_0:0:2294:1721_1920x0_80_0_0_dc186a5582e0d10a150430ab68dbdb76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
В Москве выявили 172 новых случая заражения коронавирусом