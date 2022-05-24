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Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/kongressmen-1790514530.html
Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией
Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией - РИА Новости, 24.05.2022
Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией
Американский конгрессмен Сет Мултон назвал конфликт на Украине опосредованной войной стран Запада с Россией. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:53
2022-05-24T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Американский конгрессмен Сет Мултон назвал конфликт на Украине опосредованной войной стран Запада с Россией."Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а мы предоставляем все вооружение, еще больше технологий и другие средства. Во многих отношениях это битва России и Запада, который в значительной степени представлен и возглавляем нами", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Высказывания Мултона идут вразрез с позицией американской администрацией, которая, опасаясь прямой конфронтации с Россией, открещивается от участия в конфликте на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/voyna-1790438327.html
https://ria.ru/20220517/strany-1788992970.html
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в мире, украина, россия, донбасс, сша, конгресс сша
23:53 24.05.2022
 
Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией

Американский конгрессмен Мултон назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Американский конгрессмен Сет Мултон назвал конфликт на Украине опосредованной войной стран Запада с Россией.
"Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а мы предоставляем все вооружение, еще больше технологий и другие средства. Во многих отношениях это битва России и Запада, который в значительной степени представлен и возглавляем нами", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Высказывания Мултона идут вразрез с позицией американской администрацией, которая, опасаясь прямой конфронтации с Россией, открещивается от участия в конфликте на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 16:27
Тотальная гибридная война против России скоро не закончится, заявил Турчак
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 12:30
Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассСШАКонгресс США
 
 
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