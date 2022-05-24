https://ria.ru/20220524/kongressmen-1790514530.html

Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией

Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией - РИА Новости, 24.05.2022

Конгрессмен назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией

Американский конгрессмен Сет Мултон назвал конфликт на Украине опосредованной войной стран Запада с Россией. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:53

2022-05-24T23:53

2022-05-24T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Американский конгрессмен Сет Мултон назвал конфликт на Украине опосредованной войной стран Запада с Россией."Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а мы предоставляем все вооружение, еще больше технологий и другие средства. Во многих отношениях это битва России и Запада, который в значительной степени представлен и возглавляем нами", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Высказывания Мултона идут вразрез с позицией американской администрацией, которая, опасаясь прямой конфронтации с Россией, открещивается от участия в конфликте на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/voyna-1790438327.html

https://ria.ru/20220517/strany-1788992970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, сша, конгресс сша