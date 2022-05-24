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Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
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Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Президент США Джо Байден объявил в понедельник о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T01:30
2022-05-24T01:38
в мире
сша
колумбия
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил в понедельник о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО.В настоящее время такой статус распространяется почти на 20 стран. Последней страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар – это произошло в марте 2022 года.Данный статус присваивается близким союзникам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.
https://ria.ru/20220523/bayden-1790249643.html
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в мире, сша, колумбия
01:30 24.05.2022 (обновлено: 01:38 24.05.2022)
 
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Президент Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил в понедельник о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО.
"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО", - следует из меморандума, который глава государства направил госсекретарю США Энтони Блинкену. Документ распространил Белый дом.
В настоящее время такой статус распространяется почти на 20 стран. Последней страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар – это произошло в марте 2022 года.
Данный статус присваивается близким союзникам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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