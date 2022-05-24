https://ria.ru/20220524/kolumbiya-1790289476.html
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Президент США Джо Байден объявил в понедельник о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T01:30
2022-05-24T01:30
2022-05-24T01:38
в мире
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колумбия
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил в понедельник о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО.В настоящее время такой статус распространяется почти на 20 стран. Последней страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар – это произошло в марте 2022 года.Данный статус присваивается близким союзникам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.
https://ria.ru/20220523/bayden-1790249643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбия
01:30 24.05.2022 (обновлено: 01:38 24.05.2022)
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Президент Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО