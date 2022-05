https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html

В США призвали Украину уступить России

2022-05-24T18:11

2022-05-24T18:11

2022-05-24T22:03

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом пишет The Telegraph.Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил.По мнению The Telepraph, таким образом Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис."Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко", — сказал Киссинджер.Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.Часть читателей издания не согласилась с американским дипломатом. Некоторые из них перешли на оскорбления в адрес Киссинджера. Однако многие юзеры поддержали экс-госсекретаря."Наконец-то хоть один взрослый в комнате нашелся!" — написал Guy Sands.Marilyn Bradshaw указал на колоссальный опыт Киссинджера в мировой политике, в отличие от его критиков."А Киссинджер-то дело говорит. А то меня уже тошнит от воинственных речуг Британии, США и НАТО", — отметил E Parker и возмутился бездействием американской дипломатии.John Armstrong заявил, что Западу плевать на украинцев, и Киев ему нужен для борьбы с Москвой.D Walker добавил, что Западу не нужно ни к чему принуждать президента Украины Зеленского."Надо всего лишь прекратить поставки оружия. Но это будет выглядеть так, будто США/Великобритания бросили Украину на произвол судьбы", — пояснил он."Наконец-то нашелся человек, который заботится об украинском народе, а не о руководстве страны", — прокомментировал Will Lund.Roger Finlay согласился с Киссинджером и призвал стороны договариваться.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

2022

