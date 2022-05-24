https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html
В США призвали Украину уступить России
В США призвали Украину уступить России - РИА Новости, 24.05.2022
В США призвали Украину уступить России
Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе, заявил бывший госсекретарь США Генри... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:11
2022-05-24T18:11
2022-05-24T22:03
специальная военная операция на украине
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украина
нато
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом пишет The Telegraph.Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил.По мнению The Telepraph, таким образом Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис."Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко", — сказал Киссинджер.Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.Часть читателей издания не согласилась с американским дипломатом. Некоторые из них перешли на оскорбления в адрес Киссинджера. Однако многие юзеры поддержали экс-госсекретаря."Наконец-то хоть один взрослый в комнате нашелся!" — написал Guy Sands.Marilyn Bradshaw указал на колоссальный опыт Киссинджера в мировой политике, в отличие от его критиков."А Киссинджер-то дело говорит. А то меня уже тошнит от воинственных речуг Британии, США и НАТО", — отметил E Parker и возмутился бездействием американской дипломатии.John Armstrong заявил, что Западу плевать на украинцев, и Киев ему нужен для борьбы с Москвой.D Walker добавил, что Западу не нужно ни к чему принуждать президента Украины Зеленского."Надо всего лишь прекратить поставки оружия. Но это будет выглядеть так, будто США/Великобритания бросили Украину на произвол судьбы", — пояснил он."Наконец-то нашелся человек, который заботится об украинском народе, а не о руководстве страны", — прокомментировал Will Lund.Roger Finlay согласился с Киссинджером и призвал стороны договариваться.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790429948.html
https://ria.ru/20220524/korabli-1790409392.html
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790043045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, нато
18:11 24.05.2022 (обновлено: 22:03 24.05.2022)
В США призвали Украину уступить России
Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом пишет The Telegraph
.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе
, дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России
в европейском раскладе сил.
По мнению The Telepraph, таким образом Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину
пойти на переговоры, не затягивая кризис.
"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко", — сказал Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе
.
Часть читателей издания не согласилась с американским дипломатом. Некоторые из них перешли на оскорбления в адрес Киссинджера. Однако многие юзеры поддержали экс-госсекретаря.
"Наконец-то хоть один взрослый в комнате нашелся!" — написал Guy Sands.
Marilyn Bradshaw указал на колоссальный опыт Киссинджера в мировой политике, в отличие от его критиков.
"А Киссинджер-то дело говорит. А то меня уже тошнит от воинственных речуг Британии, США
и НАТО
", — отметил E Parker и возмутился бездействием американской дипломатии.
John Armstrong заявил, что Западу плевать на украинцев, и Киев ему нужен для борьбы с Москвой.
D Walker добавил, что Западу не нужно ни к чему принуждать президента Украины Зеленского.
"Надо всего лишь прекратить поставки оружия. Но это будет выглядеть так, будто США/Великобритания
бросили Украину на произвол судьбы", — пояснил он.
"Наконец-то нашелся человек, который заботится об украинском народе, а не о руководстве страны", — прокомментировал Will Lund.
Roger Finlay согласился с Киссинджером и призвал стороны договариваться.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.