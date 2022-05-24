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Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства - РИА Новости, 24.05.2022
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Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства
Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства - РИА Новости, 24.05.2022
Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства
Брянская область готова делиться опытом передовых технологий в сельском хозяйстве с предприятиями Донбасса и сотрудничать по вопросам поставок сельхозпродукции, РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:18
2022-05-24T13:24
жкх
брянская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
александр богомаз
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БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Брянская область готова делиться опытом передовых технологий в сельском хозяйстве с предприятиями Донбасса и сотрудничать по вопросам поставок сельхозпродукции, заявил глава российского региона Александр Богомаз в ходе рабочей встречи с руководителями делегаций ЛНР и ДНР.Рабочая встреча главы брянского региона и руководителей профильных ведомств с министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрием Пронько, министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артемом Крамаренко состоялась во вторник, сообщило правительство."Глава региона отметил, что Брянская область готова к сотрудничеству с предприятиями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как в плане обмена опытом в технологиях и научных подходах, так и по вопросам поставок сельхозпродукции и продуктов питания", - отмечается в сообщении.В программе делегации знакомство с ключевыми проектами и хозяйствами области по производству картофеля, зерна, животноводству. Ученые, специалисты, профессионалы в отрасли АПК из ЛНР и ДНР намерены перенять передовой опыт у Брянской области и достичь полной интеграции с российскими регионами, говорится в сообщении.Отмечается, что работа по сближению братских регионов уже началась. Брянская область взяла шефство над луганским городом Брянкой. Брянские специалисты уже работают на месте и помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру города.
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жкх, брянская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр богомаз
13:18 24.05.2022 (обновлено: 13:24 24.05.2022)
 
Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства

Богомаз: Брянская область поделится с ЛНР и ДНР опытом в развитии сельского хозяйства

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых на поле в Брянской области
Уборка зерновых на поле в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Уборка зерновых на поле в Брянской области. Архивное фото
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БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Брянская область готова делиться опытом передовых технологий в сельском хозяйстве с предприятиями Донбасса и сотрудничать по вопросам поставок сельхозпродукции, заявил глава российского региона Александр Богомаз в ходе рабочей встречи с руководителями делегаций ЛНР и ДНР.
Рабочая встреча главы брянского региона и руководителей профильных ведомств с министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрием Пронько, министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артемом Крамаренко состоялась во вторник, сообщило правительство.
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"Глава региона отметил, что Брянская область готова к сотрудничеству с предприятиями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как в плане обмена опытом в технологиях и научных подходах, так и по вопросам поставок сельхозпродукции и продуктов питания", - отмечается в сообщении.
В программе делегации знакомство с ключевыми проектами и хозяйствами области по производству картофеля, зерна, животноводству. Ученые, специалисты, профессионалы в отрасли АПК из ЛНР и ДНР намерены перенять передовой опыт у Брянской области и достичь полной интеграции с российскими регионами, говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по сближению братских регионов уже началась. Брянская область взяла шефство над луганским городом Брянкой. Брянские специалисты уже работают на месте и помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру города.
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ЖКХБрянская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр Богомаз
 
 
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