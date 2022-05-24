https://ria.ru/20220524/khozyaystvo-1790375811.html

Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства

Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства - РИА Новости, 24.05.2022

Брянская область поможет ЛНР и ДНР в развитии сельского хозяйства

Брянская область готова делиться опытом передовых технологий в сельском хозяйстве с предприятиями Донбасса и сотрудничать по вопросам поставок сельхозпродукции, РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:18

2022-05-24T13:18

2022-05-24T13:24

жкх

брянская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790377259_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_29ca44033ae5c1289fc163eae17c227a.jpg

БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Брянская область готова делиться опытом передовых технологий в сельском хозяйстве с предприятиями Донбасса и сотрудничать по вопросам поставок сельхозпродукции, заявил глава российского региона Александр Богомаз в ходе рабочей встречи с руководителями делегаций ЛНР и ДНР.Рабочая встреча главы брянского региона и руководителей профильных ведомств с министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрием Пронько, министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артемом Крамаренко состоялась во вторник, сообщило правительство."Глава региона отметил, что Брянская область готова к сотрудничеству с предприятиями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как в плане обмена опытом в технологиях и научных подходах, так и по вопросам поставок сельхозпродукции и продуктов питания", - отмечается в сообщении.В программе делегации знакомство с ключевыми проектами и хозяйствами области по производству картофеля, зерна, животноводству. Ученые, специалисты, профессионалы в отрасли АПК из ЛНР и ДНР намерены перенять передовой опыт у Брянской области и достичь полной интеграции с российскими регионами, говорится в сообщении.Отмечается, что работа по сближению братских регионов уже началась. Брянская область взяла шефство над луганским городом Брянкой. Брянские специалисты уже работают на месте и помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру города.

https://ria.ru/20220518/gumpomosch-1789295006.html

https://ria.ru/20220514/pomosch-1788601746.html

брянская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, брянская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр богомаз