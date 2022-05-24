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Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/kherson-1790384655.html
Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом
Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом - РИА Новости, 24.05.2022
Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом
Государственная граница между освобожденной от украинских националистов Херсонской областью и российским Крымом со временем может быть упразднена, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:41
2022-05-24T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Государственная граница между освобожденной от украинских националистов Херсонской областью и российским Крымом со временем может быть упразднена, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Уверен, что со временем государственная граница между Херсонской областью и Крымом без упразднена, так как наш регион тоже станет субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, сейчас между Крымом и Херсонской областью действует упрощенный пограничный и таможенный режим. Погранпункты работают только со стороны России, восстанавливать украинские контрольно-пропускные пункты, оставленные украинскими военными после начала спецоперации, не планируется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак при посещении Херсонской области заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
https://ria.ru/20220524/krym-1790374626.html
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россия
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херсонская область
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в мире, россия, украина, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр
13:41 24.05.2022
 
Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов выразил надежду на упразднение границы с Крымом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Государственная граница между освобожденной от украинских националистов Херсонской областью и российским Крымом со временем может быть упразднена, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
"Уверен, что со временем государственная граница между Херсонской областью и Крымом без упразднена, так как наш регион тоже станет субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, сейчас между Крымом и Херсонской областью действует упрощенный пограничный и таможенный режим. Погранпункты работают только со стороны России, восстанавливать украинские контрольно-пропускные пункты, оставленные украинскими военными после начала спецоперации, не планируется.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
13:15Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак при посещении Херсонской области заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
04:34Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области выступили за размещение российской военной базы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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