https://ria.ru/20220524/kherson-1790384655.html

Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом

Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом - РИА Новости, 24.05.2022

Херсонские власти выразили надежду на упразднение границы с Крымом

Государственная граница между освобожденной от украинских националистов Херсонской областью и российским Крымом со временем может быть упразднена, заявил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

херсонская область

республика крым

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603845217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff54949ba550daba04cc5c7a5c69f6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Государственная граница между освобожденной от украинских националистов Херсонской областью и российским Крымом со временем может быть упразднена, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Уверен, что со временем государственная граница между Херсонской областью и Крымом без упразднена, так как наш регион тоже станет субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, сейчас между Крымом и Херсонской областью действует упрощенный пограничный и таможенный режим. Погранпункты работают только со стороны России, восстанавливать украинские контрольно-пропускные пункты, оставленные украинскими военными после начала спецоперации, не планируется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак при посещении Херсонской области заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

https://ria.ru/20220524/krym-1790374626.html

https://ria.ru/20220524/baza-1790293357.html

россия

украина

херсонская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр