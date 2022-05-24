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Константин Хабенский представил экспериментальный проект "Артхаб" - РИА Новости, 24.05.2022
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Культура
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Константин Хабенский представил экспериментальный проект "Артхаб"
Константин Хабенский представил экспериментальный проект "Артхаб" - РИА Новости, 24.05.2022
Константин Хабенский представил экспериментальный проект "Артхаб"
Худрук Константин Хабенский представил в МХТ имени Чехова экспериментальный проект "Артхаб", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:04
2022-05-24T19:04
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Худрук Константин Хабенский представил в МХТ имени Чехова экспериментальный проект "Артхаб", передает корреспондент РИА Новости.По словам худрука, театр пытается "приманить на свою площадку молодых драматургов" и "открыть" их. Также Хабенский рассказал, что к показам будут привлечены зрители. "Мы будем обращать внимание на отклик, на то, какое впечатление тот или иной спектакль произвел на аудиторию", — уверяет он. Худрук также добавил, что без диалога со зрителем эксперимент будет неполным.Всего планируется 50 показов – это десять блоков по пять заявок. Из каждой пятерки будет выбран как минимум один проект, который реализуют как репертуарный спектакль. Театр готов выпустить по меньшей мере десять премьер. В проекте примут участие не только артисты МХТ, но и студенты Школы-студии МХАТ.Лаборатория первой пятерки посвящена пьесам, отобранным фестивалем "Любимовка" за последние три года. "Из этого блока, который завершится в июне путем зрительского и экспертного независимого голосования, мы выберем один спектакль, который через два месяца перевоплотится в постановку на Новой сцене", — сказал Хабенский.Вторая пятерка будет работать в сентябре-октябре и также будет связана с современной драматургией, третья запланирована на ноябрь-декабрь, уточнил Хабенский. В настоящее время театр проводит конкурс режиссерских заявок на третью сессию, чья тема – современная российская литература для детей и подростков.
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новости культуры, константин хабенский, театр, знаменитости, звезды
19:04 24.05.2022
 
Константин Хабенский представил экспериментальный проект "Артхаб"

Константин Хабенский представил в МХТ имени Чехова экспериментальный проект "Артхаб"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Константин Хабенский
Актер Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Худрук Константин Хабенский представил в МХТ имени Чехова экспериментальный проект "Артхаб", передает корреспондент РИА Новости.
"Его посыл исходит из корней самого создания театра — это поиск новой драматургии, языка и имен в режиссуре", — заявил Хабенский.
По словам худрука, театр пытается "приманить на свою площадку молодых драматургов" и "открыть" их.
Также Хабенский рассказал, что к показам будут привлечены зрители. "Мы будем обращать внимание на отклик, на то, какое впечатление тот или иной спектакль произвел на аудиторию", — уверяет он. Худрук также добавил, что без диалога со зрителем эксперимент будет неполным.
Всего планируется 50 показов – это десять блоков по пять заявок. Из каждой пятерки будет выбран как минимум один проект, который реализуют как репертуарный спектакль. Театр готов выпустить по меньшей мере десять премьер. В проекте примут участие не только артисты МХТ, но и студенты Школы-студии МХАТ.
Лаборатория первой пятерки посвящена пьесам, отобранным фестивалем "Любимовка" за последние три года. "Из этого блока, который завершится в июне путем зрительского и экспертного независимого голосования, мы выберем один спектакль, который через два месяца перевоплотится в постановку на Новой сцене", — сказал Хабенский.
Вторая пятерка будет работать в сентябре-октябре и также будет связана с современной драматургией, третья запланирована на ноябрь-декабрь, уточнил Хабенский. В настоящее время театр проводит конкурс режиссерских заявок на третью сессию, чья тема – современная российская литература для детей и подростков.
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