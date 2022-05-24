https://ria.ru/20220524/keshbek-1790302281.html

Родители вернули почти шесть миллиардов рублей по программе кешбэка

Родители вернули почти шесть миллиардов рублей по программе кешбэка - РИА Новости, 24.05.2022

Родители вернули почти шесть миллиардов рублей по программе кешбэка

Российским родителям по программе детского кешбэка за приобретенные путевки в детские лагеря уже вернулось почти 6 миллиардов рублей из выделенных 7,5... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:23

2022-05-24T08:23

2022-05-24T08:23

туризм

новости - туризм

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российским родителям по программе детского кешбэка за приобретенные путевки в детские лагеря уже вернулось почти 6 миллиардов рублей из выделенных 7,5 миллиарда, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Всего приобретено уже более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 миллиарда рублей. На карты "Мир" в виде кешбэка родителям вернулось почти 6 миллиардов рублей", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.В рамках программы детского кешбэка россияне получают компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь. В этом году продажи стартовали 31 марта и продлятся до конца лета, отправиться в лагерь ребенок может с 1 мая. Из федерального бюджета на реализацию программы выделено 7,5 миллиарда рублей.Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50% от потраченных средств. Максимальный размер возврата - 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.В прошлом году благодаря программе со скидкой в детских лагерях отдохнуло свыше 400 тысяч детей, на ее реализацию из федерального бюджета было выделено 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html

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Влада Копылова

новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко