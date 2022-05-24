https://ria.ru/20220524/kazna-1790460900.html
Порносайт пополнил казну Украины
Порносайт пополнил казну Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Порносайт пополнил казну Украины
Сервис подписки OnlyFans перечислил в госбюджет Украины 305 тысяч долларов, сообщил во вторник глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:49
2022-05-24T17:49
2022-05-24T21:57
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сервис подписки OnlyFans перечислил в госбюджет Украины 305 тысяч долларов, сообщил во вторник глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.Платформа OnlyFans берет с пользователей плату за доступ к контенту, зачастую эротического содержания. Подписчик может просматривать публикации в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80 процентов сборов автору, а 20 процентов идет сервису.В июне 2021 года парламент Украины принял законопроект №4184, который, в частности, обязывает работающих в стране интернет-гигантов платить налоги в госбюджет.
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в мире, украина, onlyfans, технологии
17:49 24.05.2022 (обновлено: 21:57 24.05.2022)
Порносайт пополнил казну Украины
Сервис подписки OnlyFans пополнил казну Украины на 305 тысяч долларов