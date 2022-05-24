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Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля - РИА Новости, 24.05.2022
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Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля
Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля - РИА Новости, 24.05.2022
Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля
Жители Красноярского края, пострадавшие в результате крупных пожаров, получат бесплатно для посадки почти 30 тонн семенного картофеля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:53
2022-05-24T15:53
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александр усс
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Жители Красноярского края, пострадавшие в результате крупных пожаров, получат бесплатно для посадки почти 30 тонн семенного картофеля, сообщает пресс-служба главы региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях. Всем им власти окажут помощь и в течение лета будет куплено или построено новое жилье."Погорельцы из Абанского, Большемуртинского, Боготольского, Дзержинского, Казачинского, Назаровского, Рыбинского, Уярского и Шарыповского районов края получили 27 тонн картофеля для посадки. Потребность сформировали администрации территорий на основании заявок от пострадавших", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, бесплатный семенной материал предоставили Красноярский аграрный университет, компания "Зелёный мир" Боготольского района и фермеры из Большемуртинского, Манского района и Емельяновского района."По поручению губернатора Александра Усса жителям края, пострадавшим от майских пожаров, оказывается всесторонняя поддержка. Задача министерства – организовать взаимодействие органов власти пострадавших районов с сельхозпроизводителями, готовыми предоставить гуманитарную помощь. Работа ведётся по нескольким направлениям при активном участии региональных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - цитирует пресс-служба слова краевого вице-премьера - министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова.
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789378093.html
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зеленый мир, красноярский край, александр усс, россия, общество
15:53 24.05.2022
 
Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае получат почти 30 тонн семенного картофеля

© Pixabay / hexe_babajagaКлубни картофеля
Клубни картофеля - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Pixabay / hexe_babajaga
Клубни картофеля. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Жители Красноярского края, пострадавшие в результате крупных пожаров, получат бесплатно для посадки почти 30 тонн семенного картофеля, сообщает пресс-служба главы региона.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях. Всем им власти окажут помощь и в течение лета будет куплено или построено новое жилье.
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"Погорельцы из Абанского, Большемуртинского, Боготольского, Дзержинского, Казачинского, Назаровского, Рыбинского, Уярского и Шарыповского районов края получили 27 тонн картофеля для посадки. Потребность сформировали администрации территорий на основании заявок от пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, бесплатный семенной материал предоставили Красноярский аграрный университет, компания "Зелёный мир" Боготольского района и фермеры из Большемуртинского, Манского района и Емельяновского района.
"По поручению губернатора Александра Усса жителям края, пострадавшим от майских пожаров, оказывается всесторонняя поддержка. Задача министерства – организовать взаимодействие органов власти пострадавших районов с сельхозпроизводителями, готовыми предоставить гуманитарную помощь. Работа ведётся по нескольким направлениям при активном участии региональных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - цитирует пресс-служба слова краевого вице-премьера - министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова.
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Зеленый мирКрасноярский крайАлександр УссРоссияОбщество
 
 
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