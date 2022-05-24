https://ria.ru/20220524/kartofel-1790428890.html

Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля

Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля - РИА Новости, 24.05.2022

Красноярские погорельцы получат бесплатно почти 30 тонн семян картофеля

Жители Красноярского края, пострадавшие в результате крупных пожаров, получат бесплатно для посадки почти 30 тонн семенного картофеля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:53

2022-05-24T15:53

2022-05-24T15:53

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красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Жители Красноярского края, пострадавшие в результате крупных пожаров, получат бесплатно для посадки почти 30 тонн семенного картофеля, сообщает пресс-служба главы региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях. Всем им власти окажут помощь и в течение лета будет куплено или построено новое жилье."Погорельцы из Абанского, Большемуртинского, Боготольского, Дзержинского, Казачинского, Назаровского, Рыбинского, Уярского и Шарыповского районов края получили 27 тонн картофеля для посадки. Потребность сформировали администрации территорий на основании заявок от пострадавших", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, бесплатный семенной материал предоставили Красноярский аграрный университет, компания "Зелёный мир" Боготольского района и фермеры из Большемуртинского, Манского района и Емельяновского района."По поручению губернатора Александра Усса жителям края, пострадавшим от майских пожаров, оказывается всесторонняя поддержка. Задача министерства – организовать взаимодействие органов власти пострадавших районов с сельхозпроизводителями, готовыми предоставить гуманитарную помощь. Работа ведётся по нескольким направлениям при активном участии региональных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - цитирует пресс-служба слова краевого вице-премьера - министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова.

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789378093.html

https://ria.ru/20220518/krasnoyarsk-1789149117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зеленый мир, красноярский край, александр усс, россия, общество