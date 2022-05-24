https://ria.ru/20220524/izbienie-1790478446.html
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 24.05.2022
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду
Следствие в Калининграде проводит доследственную проверку по сообщению о том, что в Озерском районе воспитатель детского сада ударила 5-летнего ребенка... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:56
2022-05-24T18:56
2022-05-24T18:56
происшествия
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 24 мая – РИА Новости. Следствие в Калининграде проводит доследственную проверку по сообщению о том, что в Озерском районе воспитатель детского сада ударила 5-летнего ребенка табуретом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Калининградской области."Сообщение о преступлении поступило от мужчины в приемную следственного управления СК России по Калининградской области в социальной сети "ВКонтакте". Житель Озерского района сообщил о том, что воспитатель детского сада в середине мая текущего года ударила его 5-летнего сына табуретом, что подтверждается видеозаписью с камер наблюдения. По указанному обращению незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220518/detsad-1789147930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду
СК в Калининграде проверяет данные, что воспитательница детсада ударила ребенка табуретом