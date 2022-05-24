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СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 24.05.2022
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СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 24.05.2022
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду
Следствие в Калининграде проводит доследственную проверку по сообщению о том, что в Озерском районе воспитатель детского сада ударила 5-летнего ребенка... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:56
2022-05-24T18:56
происшествия
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 24 мая – РИА Новости. Следствие в Калининграде проводит доследственную проверку по сообщению о том, что в Озерском районе воспитатель детского сада ударила 5-летнего ребенка табуретом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Калининградской области."Сообщение о преступлении поступило от мужчины в приемную следственного управления СК России по Калининградской области в социальной сети "ВКонтакте". Житель Озерского района сообщил о том, что воспитатель детского сада в середине мая текущего года ударила его 5-летнего сына табуретом, что подтверждается видеозаписью с камер наблюдения. По указанному обращению незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия
калининградская область
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происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
18:56 24.05.2022
 
СК в Калининграде проверяет сообщения об избиении ребенка в детском саду

СК в Калининграде проверяет данные, что воспитательница детсада ударила ребенка табуретом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 24 мая – РИА Новости. Следствие в Калининграде проводит доследственную проверку по сообщению о том, что в Озерском районе воспитатель детского сада ударила 5-летнего ребенка табуретом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Калининградской области.
"Сообщение о преступлении поступило от мужчины в приемную следственного управления СК России по Калининградской области в социальной сети "ВКонтакте". Житель Озерского района сообщил о том, что воспитатель детского сада в середине мая текущего года ударила его 5-летнего сына табуретом, что подтверждается видеозаписью с камер наблюдения. По указанному обращению незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 05:25
В Красноярске возбудили уголовное дело против воспитательницы детсада
 
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