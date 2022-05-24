Инвестиции компаний-резидентов ОЭЗ Москвы выросли втрое в 2021 году
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств свыше 28,5 миллиардов рублей, что в 3,2 раза превышает показатель 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский, наибольший объем инвестиций обеспечили предприятия фармацевтической и микроэлектронной отрасли.
"Более 50 процентов всех инвестиций резидентов особой экономической зоны в 2021 году пришлись на производителей лекарств, медицинских изделий и оборудования. Всего за время работы столичной ОЭЗ расположенные там компании вложили в экономику города более 64,6 миллиарда рублей", – уточнил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.
В ДИПП отмечают, что ОЭЗ "Технополис Москва" привлекает высокотехнологичные производства развитой инфраструктурой, набором льгот и преференций, удобной локацией и уровнем сервиса. С января 2021 года по январь 2022 года статус резидента ОЭЗ получили еще 15 инновационных компаний. Их заявленный объем инвестиций превышает 15,6 миллиарда рублей. Кроме того, сейчас активно застраивается перспективная площадка "Руднево", которая с включением в ОЭЗ Москвы обеспечит льготный налоговый и таможенный режим для локализованных там производств.