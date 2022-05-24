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Климов: законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы - РИА Новости, 24.05.2022
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Климов: законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы
Климов: законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы - РИА Новости, 24.05.2022
Климов: законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы
Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах позволит ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб суверенитету России и территориальной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:50
2022-05-24T16:51
госдума рф
иноагенты
андрей климов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах позволит ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб суверенитету России и территориальной целостности нашего государства, ослабить его политическую систему, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."Указанный законопроект, с нашей точки зрения, не только систематизирует ранее принятые правовые нормы в отношении так называемых иностранных агентов, но и вносит ряд дополнений, которые, с одной стороны, учитывают опыт их применения за десятилетний период, а с другой, позволяют ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб российскому суверенитету и территориальной целостности нашего государства, ослабить его политическую систему, привести к негативным социально-экономическим последствиям", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект 7 июня, следует из проекта календаря работы палаты на июнь, опубликованный в думской электронной базе в пятницу.
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госдума рф, иноагенты, андрей климов
16:50 24.05.2022 (обновлено: 16:51 24.05.2022)
 
Климов: законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы

Сенатор Климов считает, что законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об иноагентах позволит ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб суверенитету России и территориальной целостности нашего государства, ослабить его политическую систему, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
"Указанный законопроект, с нашей точки зрения, не только систематизирует ранее принятые правовые нормы в отношении так называемых иностранных агентов, но и вносит ряд дополнений, которые, с одной стороны, учитывают опыт их применения за десятилетний период, а с другой, позволяют ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб российскому суверенитету и территориальной целостности нашего государства, ослабить его политическую систему, привести к негативным социально-экономическим последствиям", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.
Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект 7 июня, следует из проекта календаря работы палаты на июнь, опубликованный в думской электронной базе в пятницу.
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Госдума РФиноагентыАндрей Климов
 
 
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