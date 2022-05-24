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Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики - РИА Новости, 24.05.2022
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики
Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:50
2022-05-24T13:06
экономика
владимир путин
россия
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан", - сказал он на совещании по развитию транспорта.Он добавил, что в ближайшие годы нужно форсировать это направление работы.
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экономика, владимир путин, россия
12:50 24.05.2022 (обновлено: 13:06 24.05.2022)
 
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики

Президент Путин назвал развитие инфраструктуры одним из основных драйверов экономики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан", - сказал он на совещании по развитию транспорта.
Он добавил, что в ближайшие годы нужно форсировать это направление работы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 20:24
Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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