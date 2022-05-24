https://ria.ru/20220524/infrastruktura-1790366381.html
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики - РИА Новости, 24.05.2022
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики
Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:50
2022-05-24T12:50
2022-05-24T13:06
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан", - сказал он на совещании по развитию транспорта.Он добавил, что в ближайшие годы нужно форсировать это направление работы.
https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790262646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
12:50 24.05.2022 (обновлено: 13:06 24.05.2022)
Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики
Президент Путин назвал развитие инфраструктуры одним из основных драйверов экономики