https://ria.ru/20220524/infrastruktura-1790366381.html

Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики

Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики - РИА Новости, 24.05.2022

Путин назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов экономики

Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:50

2022-05-24T12:50

2022-05-24T13:06

экономика

владимир путин

россия

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры - один из основных драйверов развития экономики, в ближайшие годы надо форсировать это направление, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан", - сказал он на совещании по развитию транспорта.Он добавил, что в ближайшие годы нужно форсировать это направление работы.

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россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия