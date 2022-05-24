https://ria.ru/20220524/gruz-1790369225.html

Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП

Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП - РИА Новости, 24.05.2022

Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП

Бизнес тратит много времени на пересечение пунктов пропуска, надо обеспечить быстрое прохождение для грузов, кабмин должен проконтролировать эту тему, заявил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:58

2022-05-24T12:58

2022-05-24T13:19

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_4a1a017fc29bb5b2249446f877c0924b.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бизнес тратит много времени на пересечение пунктов пропуска, надо обеспечить быстрое прохождение для грузов, кабмин должен проконтролировать эту тему, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортного сектора.Он напомнил, как много времени тратится на оформление грузов при пересечении границ, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования и инфраструктуры, и профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов."Нужно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, обращаю внимание соответствующих служб. Это касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских. Прошу председателя правительства взять эти вопросы на свой контроль", - сказал президент.

https://ria.ru/20220524/putin-1790369716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин