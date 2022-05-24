https://ria.ru/20220524/gruz-1790369225.html
Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП
Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП
Бизнес тратит много времени на пересечение пунктов пропуска, надо обеспечить быстрое прохождение для грузов, кабмин должен проконтролировать эту тему, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:58
2022-05-24T12:58
2022-05-24T13:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бизнес тратит много времени на пересечение пунктов пропуска, надо обеспечить быстрое прохождение для грузов, кабмин должен проконтролировать эту тему, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортного сектора.Он напомнил, как много времени тратится на оформление грузов при пересечении границ, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования и инфраструктуры, и профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов."Нужно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, обращаю внимание соответствующих служб. Это касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских. Прошу председателя правительства взять эти вопросы на свой контроль", - сказал президент.
https://ria.ru/20220524/putin-1790369716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
12:58 24.05.2022 (обновлено: 13:19 24.05.2022)
Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП
Путин призвал обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП, чтобы помочь бизнесу
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бизнес тратит много времени на пересечение пунктов пропуска, надо обеспечить быстрое прохождение для грузов, кабмин должен проконтролировать эту тему, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортного сектора.
Он напомнил, как много времени тратится на оформление грузов при пересечении границ, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования и инфраструктуры, и профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов.
"Нужно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, обращаю внимание соответствующих служб. Это касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских. Прошу председателя правительства взять эти вопросы на свой контроль", - сказал президент.