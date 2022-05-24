20:18 24.05.2022 (обновлено: 21:31 24.05.2022)
В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные
В МГБ ЛНР сообщили о возбуждении дела о госизмене против сотрудника ОБСЕ
© Пресс-служба МГБ ЛНРКадр видео МГБ ЛНР о сотруднике ОБСЕ, который собирал сведения для американских спецслужб
Кадр видео МГБ ЛНР о сотруднике ОБСЕ, который собирал сведения для американских спецслужб
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске передавал данные о силах Народной милиции Луганской Народной Республики для американской разведки, следует из заявления Министерства государственной безопасности ЛНР.
"В ходе проводимых органами безопасности Луганской Народной Республики мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР", — говорится в релизе ведомства.
Согласно данным силовиков, замруководителя миссии организации, гражданин США Джордж Левицки, "установил конфиденциальные отношения" с местным жителем в Луганске, который работал переводчиком. Он подготовил и передал Левицки информацию о втором армейском корпусе Народной милиции ЛНР, которая представляет собой гостайну.
Министерство отмечает, что сведения местный житель добывал "путем выведывания у военнослужащих Народной милиции ЛНР и наблюдения в период регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения в составе миссии ОБСЕ". В отношении переводчика возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", добавляет ведомство.
Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.