https://ria.ru/20220524/gosizmena-1790492833.html

В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные

В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные - РИА Новости, 24.05.2022

В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные

Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске передавал данные о силах Народной милиции Луганской Народной Республики для американской разведки,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:18

2022-05-24T20:18

2022-05-24T21:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске передавал данные о силах Народной милиции Луганской Народной Республики для американской разведки, следует из заявления Министерства государственной безопасности ЛНР."В ходе проводимых органами безопасности Луганской Народной Республики мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР", — говорится в релизе ведомства.Согласно данным силовиков, замруководителя миссии организации, гражданин США Джордж Левицки, "установил конфиденциальные отношения" с местным жителем в Луганске, который работал переводчиком. Он подготовил и передал Левицки информацию о втором армейском корпусе Народной милиции ЛНР, которая представляет собой гостайну.Министерство отмечает, что сведения местный житель добывал "путем выведывания у военнослужащих Народной милиции ЛНР и наблюдения в период регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения в составе миссии ОБСЕ". В отношении переводчика возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", добавляет ведомство.Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/spch-1789824754.html

https://ria.ru/20220518/obse-1789346762.html

https://ria.ru/20220428/obse-1785914535.html

луганская народная республика

сша

луганск

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