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В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/gosizmena-1790492833.html
В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные
В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные - РИА Новости, 24.05.2022
В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные
Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске передавал данные о силах Народной милиции Луганской Народной Республики для американской разведки,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:18
2022-05-24T21:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
обсе
сша
луганск
в мире
владимир путин
смм обсе
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске передавал данные о силах Народной милиции Луганской Народной Республики для американской разведки, следует из заявления Министерства государственной безопасности ЛНР."В ходе проводимых органами безопасности Луганской Народной Республики мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР", — говорится в релизе ведомства.Согласно данным силовиков, замруководителя миссии организации, гражданин США Джордж Левицки, "установил конфиденциальные отношения" с местным жителем в Луганске, который работал переводчиком. Он подготовил и передал Левицки информацию о втором армейском корпусе Народной милиции ЛНР, которая представляет собой гостайну.Министерство отмечает, что сведения местный житель добывал "путем выведывания у военнослужащих Народной милиции ЛНР и наблюдения в период регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения в составе миссии ОБСЕ". В отношении переводчика возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", добавляет ведомство.Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/spch-1789824754.html
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луганская народная республика
сша
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луганская народная республика, обсе, сша, луганск, в мире, владимир путин, смм обсе, министерство обороны украины
20:18 24.05.2022 (обновлено: 21:31 24.05.2022)
 
В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ, передававшего США секретные данные

В МГБ ЛНР сообщили о возбуждении дела о госизмене против сотрудника ОБСЕ

© Пресс-служба МГБ ЛНРКадр видео МГБ ЛНР о сотруднике ОБСЕ, который собирал сведения для американских спецслужб
Кадр видео МГБ ЛНР о сотруднике ОБСЕ, который собирал сведения для американских спецслужб
© Пресс-служба МГБ ЛНР
Кадр видео МГБ ЛНР о сотруднике ОБСЕ, который собирал сведения для американских спецслужб
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске передавал данные о силах Народной милиции Луганской Народной Республики для американской разведки, следует из заявления Министерства государственной безопасности ЛНР.
"В ходе проводимых органами безопасности Луганской Народной Республики мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР", — говорится в релизе ведомства.
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Согласно данным силовиков, замруководителя миссии организации, гражданин США Джордж Левицки, "установил конфиденциальные отношения" с местным жителем в Луганске, который работал переводчиком. Он подготовил и передал Левицки информацию о втором армейском корпусе Народной милиции ЛНР, которая представляет собой гостайну.
Министерство отмечает, что сведения местный житель добывал "путем выведывания у военнослужащих Народной милиции ЛНР и наблюдения в период регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения в составе миссии ОБСЕ". В отношении переводчика возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", добавляет ведомство.
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Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСШАЛуганскВ миреВладимир ПутинСММ ОБСЕМинистерство обороны Украины
 
 
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