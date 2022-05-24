https://ria.ru/20220524/gerpes-1790247901.html

До диабета доведет. Загадочный вирус, который заражает почти всех

До диабета доведет. Загадочный вирус, который заражает почти всех - РИА Новости, 24.05.2022

До диабета доведет. Загадочный вирус, который заражает почти всех

Герпесвирусная инфекция увеличивает риск развития диабета. Об этом говорят результаты проведенного в Германии когортного исследования. Недавно выходили... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:00

2022-05-24T08:00

2022-05-24T08:07

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Герпесвирусная инфекция увеличивает риск развития диабета. Об этом говорят результаты проведенного в Германии когортного исследования. Недавно выходили материалы о связи герпеса с рассеянным склерозом, а еще раньше — с ВИЧ, раком, гепатитом и другими опасными заболеваниями. О необычных особенностях распространенного патогена — в материале РИА Новости.Опасная "простуда"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 95 процентов взрослого населения мира — носители по крайней мере одного из вирусов герпеса. Разновидностей у него множество, однако людей поражают лишь восемь из них. Чаще всего это вирус простого герпеса первого или второго типа (соответственно, ВПГ-1 и ВПГ-2), вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ, герпесвирус человека четвертого типа) или цитомегаловирус.Обычно инфекция протекает бессимптомно, и носитель о ней даже не подозревает. Но переохлаждение или снижение иммунной защиты может привести к появлению на коже, слизистой оболочке губ и половых органов характерных пузырьковых высыпаний, которые в народе называют простудой.Однако заболевание не так безобидно, как кажется. При частых обострениях вирус разрушительно влияет на иммунную и нервную системы, вызывает синдром повышенной усталости. В тяжелых случаях поражает внутренние органы, приводит к различным осложнениям и таким болезням, как инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, гепатит, лимфома Беркитта. И этим перечень опасных последствий не ограничивается.Триггер диабетаИсследование, которое провели немецкие ученые, показало, что два распространенных вируса герпеса — ВПГ-2 и цитомегаловирус — способствуют нарушению метаболизма глюкозы и повышают риск развития диабета второго типа. ВПГ-2 считается генитальным герпесом, а цитомегаловирус поражает щитовидную, поджелудочную и половые железы. С ним нередко связаны панкреатит и гепатит вирусной природы.Сахарный диабет второго типа — одно из самых распространенных заболеваний обмена веществ: им страдает примерно каждый десятый человек в мире. При первом типе бета-клетки поджелудочной железы неспособны производить инсулин в должном количестве, при втором он эффективно вырабатывается, однако не усваивается организмом.Связь между диабетом и некоторыми вирусными заболеваниями заметили давно. Но до сих пор считали, что вирусы играют роль только в развитии диабета первого типа, поскольку напрямую поражают бета-клетки, а для второго типа важнее генетическая предрасположенность, нарушение структуры питания и неблагоприятные экологические факторы. Сопутствующие инфекции при этом связывали со снижением иммунной защиты.Чтобы разобраться в причинах и следствиях, ученые под руководством Тима Вельфле из Университета Людвига-Максимилиана и Ассоциации имени Гельмгольца в Мюнхене шесть с половиной лет наблюдали группу из 1257 здоровых людей с одним или несколькими факторами риска развития диабета. Средний возраст участников в начале исследования составлял 54 года. В ходе наблюдения их периодически тестировали на наличие вирусов герпеса, толерантность к глюкозе и показатель гликированного гемоглобина, который отражает уровень сахара в крови за предыдущие три месяца.К концу исследования у 17 человек диагностировали диабет, а у 364 — преддиабет, пограничное состояние, предшествующее заболеванию. Помимо традиционных факторов риска, к которым относят возраст, индекс массы тела, уровень холестерина в крови, повышенное давление, курение, низкую физическую активность и наследственную предрасположенность, авторы установили значимую корреляцию с двумя герпесвирусами.У носителей ВПГ-2 и цитомегаловируса вероятность развития преддиабета оказалась соответственно на 59 и 33 процента выше, чем в группе в целом. По мнению ученых, причина в том, что такие хронические инфекции, как герпес, в долгосрочной перспективе оказывают влияние на функции эндокринной системы.Рассеянный склерозИсследователи из Гарвардского университета недавно установили, что рассеянный склероз — тяжелое хроническое заболевание, поражающее центральную нервную систему, может быть одним из осложнений вируса Эпштейна — Барр. Ранее было известно, что он вызывает инфекционный мононуклеоз и некоторые виды рака, но связь ВЭБ с рассеянным склерозом выявить не удавалось: болезнь развивается очень медленно и первые симптомы появляются через много лет после заражения.Авторы изучили результаты десяти миллионов анализов американских военных за период с 1993 года. У 955 из них в период службы диагностировали рассеянный склероз. Оказалось, что у носителей ВЭБ риск развития заболевания в 32 раза выше, чем у тех, у кого вирус герпеса не обнаружили.При этом исследователи отмечают: уровни биомаркера дегенерации нервов, типичной для рассеянного склероза, повышались только после заражения ВЭБ, а первые симптомы заболевания появлялись примерно через десять лет после инфицирования. По мнению специалистов, это однозначно указывает на то, что вирус герпеса — основная причина рассеянного склероза. В другом исследовании ученые из США, Германии и Великобритании показали, как при инфекции ВЭБ меняется работа иммунной системы. Главные ее элементы — лейкоциты и антитела, которые должны обеспечивать защиту клеток от чужеродных агентов, вдруг сами начинают атаковать головной и спинной мозг. Как следствие, появляются острые неврологические приступы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением, мочеиспусканием и половой функцией.Однако все это не означает, что инфекция ВЭБ через несколько лет однозначно приведет к рассеянному склерозу. Вирус Эпштейна — Барр широко распространен, им заражаются более 95 процентов людей, а рассеянный склероз — редкое аутоиммунное заболевание, во многом определяемое генетической предрасположенностью. Но триггером для его развития, как теперь ясно, служит один из вирусов герпеса.Вакцина от "болезни поцелуев"Герпес иногда в шутку называют "болезнью поцелуев": обычно он передается через слюну. Большинство заражается в раннем детстве, возможно, еще от матери или других родственников. Или в детском саду через общие игрушки, или в школе при пользовании общей посудой. Или же — при первом интимном контакте. Словом, избежать инфицирования практически невозможно.При этом чем позже оно происходит, тем сильнее герпес поражает организм. В младенчестве или раннем детстве инфекция протекает бессимптомно, но вирус не исчезает, он прячется в клетках и остается там до конца жизни. Лекарства не существует.Нет и вакцины. Сложности разработки связаны главным образом с проведением клинических испытаний: непонятно, как оценивать действие препарата. Например, в случае рака или рассеянного склероза заболеваемость такая низкая, а симптомы проявляются так долго, что провести исследования по стандартной процедуре — на сотнях или тысячах людей в течение нескольких лет — вряд ли возможно. Трудно получить доказательства и связи болезней с конкретным видом герпеса. Хотя вирусы и сохраняются в организме годами, их не всегда можно обнаружить с помощью анализа на антитела.Ученые предлагают создать вакцину и начать ее массовое использование. Тогда через несколько лет, сравнивая статистику у привитых и непривитых, можно будет говорить об эффективности препарата.

https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html

https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, диабет, вирусы