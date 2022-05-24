В Узбекистане ввели в эксплуатацию вторую гелиостанцию
В Узбекистане ввели в эксплуатацию вторую гелиостанцию мощностью 100 МВт
Мастер осматривает солнечные батареи. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Французская Total Eren ввела в эксплуатацию фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области Узбекистана, это уже вторая гелиостанция, построенная в республике за последний год, сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики страны.
"Крупная солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт, построенная в Нурабадском районе Самаркандской области, сегодня, 24 мая, начала подавать электроэнергию в единственную энергосистему Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте минэнерго. По данным ведомства, проект стоимостью 100 миллионов долларов был реализован Total Eren, станция будет ежегодно вырабатывать 260 миллионов кВт.ч электроэнергии в год.
В сентябре 2019 года Total Eren и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" подписали соглашение о строительстве фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). В соответствии с соглашением, Total осуществит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции на весь период реализации проекта в течение 25 лет.
В мае 2021 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Proparco ("дочка" Французского агентства развития) предоставили Total Eren кредит на 87,4 миллиона евро на строительство гелиостанции в Самаркандской области.
Это уже второй реализованный проект строительства солнечных генерирующих мощностей в Узбекистане. В августе 2021 года Masdar из ОАЭ ввела в эксплуатацию фотоэлектрическую станцию 100 МВт в Навоийской области стоимостью 110 миллионов долларов на условиях ГЧП на 25 лет. Masdar также выиграла тендеры на строительство гелиостанций еще в трех регионах страны - Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью около 900 МВт и стоимостью порядка 1 миллиарда долларов. Объекты планируется построить к осени 2023 года.
Проекты строительства гелиостанций реализуются в рамках программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, в частности, за счет строительства солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году. В структуре топливно-энергетических ресурсов республики более 90% занимают нефть и газ. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.
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