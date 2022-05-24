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Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве - РИА Новости, 30.05.2022
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Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве
Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве - РИА Новости, 30.05.2022
Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве
Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского летом этого года впервые выступит с гастролями на сцене Большого театра в Москве, РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-24T10:46
2022-05-30T11:10
большой театр
дмитрий хворостовский
вольфганг амадей моцарт
москва
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского летом этого года впервые выступит с гастролями на сцене Большого театра в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, гастроли пройдут с 27 июля по 1 августа."Событие посвящено 60-летию золотого баритона РоссииДмитрия Хворостовского, имя которого носит театр. На Исторической и Новой сценах Большого театра России москвичи и гости столицы увидят оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан", балет Цезаря Пуни "Катарина, или Дочь разбойника", оперу Лео Делиба "Лакме", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечается, что откроются гастроли 27 июля оперой Моцарта "Дон Жуан, или Наказанный распутник" на Исторической сцене Большого театра.Показы трех красноярских спектаклей в Москве организованы "Росконцертом" в рамках масштабного федерального проекта "Большие гастроли" при поддержке губернатора и правительства Красноярского края.
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большой театр, дмитрий хворостовский, вольфганг амадей моцарт, москва
10:46 24.05.2022 (обновлено: 11:10 30.05.2022)
 

Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского летом этого года впервые выступит с гастролями на сцене Большого театра в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, гастроли пройдут с 27 июля по 1 августа.
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"Событие посвящено 60-летию золотого баритона РоссииДмитрия Хворостовского, имя которого носит театр. На Исторической и Новой сценах Большого театра России москвичи и гости столицы увидят оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан", балет Цезаря Пуни "Катарина, или Дочь разбойника", оперу Лео Делиба "Лакме", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечается, что откроются гастроли 27 июля оперой Моцарта "Дон Жуан, или Наказанный распутник" на Исторической сцене Большого театра.
"Я очень рад, что у нашего Театра оперы и балета за этот творческий сезон появились сразу три новые постановки, достойные показа на сцене главного театра страны. Для нас эти гастроли - большая честь, ответственность и радость!" - приводит пресс-служба слова главы краевого минкульта Аркадия Зинова.
Показы трех красноярских спектаклей в Москве организованы "Росконцертом" в рамках масштабного федерального проекта "Большие гастроли" при поддержке губернатора и правительства Красноярского края.
 
Большой театрДмитрий ХворостовскийВольфганг Амадей МоцартМосква
 
 
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