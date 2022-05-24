https://ria.ru/20220524/gastroli-1791668917.html

Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве

Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве - РИА Новости, 30.05.2022

Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Москве

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского летом этого года впервые выступит с гастролями на сцене Большого театра в Москве, РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-24T10:46

2022-05-24T10:46

2022-05-30T11:10

большой театр

дмитрий хворостовский

вольфганг амадей моцарт

москва

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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского летом этого года впервые выступит с гастролями на сцене Большого театра в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, гастроли пройдут с 27 июля по 1 августа."Событие посвящено 60-летию золотого баритона РоссииДмитрия Хворостовского, имя которого носит театр. На Исторической и Новой сценах Большого театра России москвичи и гости столицы увидят оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан", балет Цезаря Пуни "Катарина, или Дочь разбойника", оперу Лео Делиба "Лакме", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечается, что откроются гастроли 27 июля оперой Моцарта "Дон Жуан, или Наказанный распутник" на Исторической сцене Большого театра.Показы трех красноярских спектаклей в Москве организованы "Росконцертом" в рамках масштабного федерального проекта "Большие гастроли" при поддержке губернатора и правительства Красноярского края.

https://ria.ru/20220527/lateks-1791165720.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

большой театр, дмитрий хворостовский, вольфганг амадей моцарт, москва