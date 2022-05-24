https://ria.ru/20220524/fennovoima-1790316320.html

Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"

Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 24.05.2022

Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"

Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1", сообщается на сайте организации. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:15

2022-05-24T10:15

2022-05-24T10:49

алексей лихачев

мария захарова

хельсинки

россия

финляндия

fennovoima

аэс "ханхикиви-1"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1", сообщается на сайте организации.Как следует из заявления, работы на строительной площадки остановили, а сама Fennovoima планирует сосредоточиться "на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе".В Министерстве экономики и занятости Финляндии сообщили, что получили эту информацию от компании. В ближайшее время правительство может принять официальное решение прекратить рассмотрение заявки на строительство станции.В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчик, владелец и оператор будущей АЭС выступала — финская Fennovoima Oy, а генеральный поставщик — RAOS Project (входит в "Росатом"). В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.

https://ria.ru/20220519/rosatom-1789516107.html

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Ольга Маркова

алексей лихачев, мария захарова, хельсинки, россия, финляндия, fennovoima, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире