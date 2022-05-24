https://ria.ru/20220524/fennovoima-1790316320.html
Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"
Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 24.05.2022
Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"
Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1", сообщается на сайте организации. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:15
2022-05-24T10:15
2022-05-24T10:49
алексей лихачев
мария захарова
хельсинки
россия
финляндия
fennovoima
аэс "ханхикиви-1"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1", сообщается на сайте организации.Как следует из заявления, работы на строительной площадки остановили, а сама Fennovoima планирует сосредоточиться "на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе".В Министерстве экономики и занятости Финляндии сообщили, что получили эту информацию от компании. В ближайшее время правительство может принять официальное решение прекратить рассмотрение заявки на строительство станции.В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчик, владелец и оператор будущей АЭС выступала — финская Fennovoima Oy, а генеральный поставщик — RAOS Project (входит в "Росатом"). В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.
https://ria.ru/20220519/rosatom-1789516107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, мария захарова, хельсинки, россия, финляндия, fennovoima, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
10:15 24.05.2022 (обновлено: 10:49 24.05.2022)
Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"
Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"