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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/evakuatsiya-1790506818.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек - РИА Новости, 24.05.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек
Более 17,5 тысячи эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса в Россию, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:57
2022-05-24T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 17,5 тысячи эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса в Россию, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 586 человек, в том числе 2 246 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 444 565 человек, из которых 240 575 детей", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/minoborony-1790505880.html
россия
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в мире, россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:57 24.05.2022
 
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек

Минобороны: за сутки в Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали 17,5 тысячи человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами
Автобусы с беженцами - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 17,5 тысячи эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса в Россию, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 586 человек, в том числе 2 246 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 444 565 человек, из которых 240 575 детей", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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