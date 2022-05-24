https://ria.ru/20220524/evakuatsiya-1790506818.html

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек - РИА Новости, 24.05.2022

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек

Более 17,5 тысячи эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса в Россию, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:57

2022-05-24T21:57

2022-05-24T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 17,5 тысячи эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса в Россию, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 586 человек, в том числе 2 246 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 444 565 человек, из которых 240 575 детей", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/minoborony-1790505880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев