https://ria.ru/20220524/erevan-1790318786.html

Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване

Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 24.05.2022

Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване

У правительственных зданий в центре Еревана произошла стычка протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:25

2022-05-24T10:25

2022-05-24T11:14

в мире

никол пашинян

армения

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. У правительственных зданий в центре Еревана произошла стычка протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Люди активно теснили сотрудников полиции к дверям, пытаясь прорвать оцепление. В итоге им это удалось, и участники акции смогли пройти в здание министерства образования, науки, культуры и спорта с криками "Борьба" и "Никол — предатель".У офиса МИД протестующие столкнулись с "красными беретами". Стычка началась после безуспешных попыток спецназовцев "зачистить" территорию.Корреспондент РИА Новости видел около 15 задержаний, до этого противоборствующие силы просто толкались. Силовики не пускали в ход спецсредства, полагаясь на физическую силу. В данный момент люди плотной толпой стоят у дверей перед оцеплением, но противостояния уже нет.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/oppozitsiya-1790302423.html

https://ria.ru/20220524/armeniya-1790302514.html

армения

нагорно-карабахская республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, армения, нагорно-карабахская республика