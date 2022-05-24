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Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 24.05.2022
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Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване
Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 24.05.2022
Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване
У правительственных зданий в центре Еревана произошла стычка протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:25
2022-05-24T11:14
в мире
никол пашинян
армения
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. У правительственных зданий в центре Еревана произошла стычка протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Люди активно теснили сотрудников полиции к дверям, пытаясь прорвать оцепление. В итоге им это удалось, и участники акции смогли пройти в здание министерства образования, науки, культуры и спорта с криками "Борьба" и "Никол — предатель".У офиса МИД протестующие столкнулись с "красными беретами". Стычка началась после безуспешных попыток спецназовцев "зачистить" территорию.Корреспондент РИА Новости видел около 15 задержаний, до этого противоборствующие силы просто толкались. Силовики не пускали в ход спецсредства, полагаясь на физическую силу. В данный момент люди плотной толпой стоят у дверей перед оцеплением, но противостояния уже нет.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/oppozitsiya-1790302423.html
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в мире, никол пашинян, армения, нагорно-карабахская республика
10:25 24.05.2022 (обновлено: 11:14 24.05.2022)
 
Оппозиционные депутаты прорвались в правительственное здание в Ереване

У здания МИД в центре Еревана начались стычки митингующих с полицией

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. У правительственных зданий в центре Еревана произошла стычка протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Люди активно теснили сотрудников полиции к дверям, пытаясь прорвать оцепление. В итоге им это удалось, и участники акции смогли пройти в здание министерства образования, науки, культуры и спорта с криками "Борьба" и "Никол — предатель".
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:26В мире
Оппозиционеры в Ереване начали блокировку здания МИД
У офиса МИД протестующие столкнулись с "красными беретами". Стычка началась после безуспешных попыток спецназовцев "зачистить" территорию.
Корреспондент РИА Новости видел около 15 задержаний, до этого противоборствующие силы просто толкались. Силовики не пускали в ход спецсредства, полагаясь на физическую силу. В данный момент люди плотной толпой стоят у дверей перед оцеплением, но противостояния уже нет.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:26
Армянская оппозиция заявила об обысках в квартирах своих сторонников
 
В миреНикол ПашинянАрменияНагорно-Карабахская Республика
 
 
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