https://ria.ru/20220524/erevan-1790299536.html
В Ереване началось шествие оппозиции
В Ереване началось шествие оппозиции - РИА Новости, 24.05.2022
В Ереване началось шествие оппозиции
Шествие оппозиции началось в столице Армении Ереване в 8 утра, толпа протестующих идёт по центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:40
2022-05-24T07:40
2022-05-24T07:57
армения
никол пашинян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789193659_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_eef92b7ea4d443d593f53f702e6bfdd1.jpg
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции началось в столице Армении Ереване в 8 утра, толпа протестующих идёт по центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось после короткого митинга в палаточном лагере протестующих на Площади Франции, оттуда они идут по направлению к Площади Республики.Полиция не препятствует проведению шествия и даже почти не сопровождает участников акции по городу, как делала это ранее. Как и на предыдущих акциях, протестующих ведёт белый автомобиль Land Cruiser.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789193659_0:0:2277:1708_1920x0_80_0_0_8915253cc4f69eb44087b8c7988de721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, никол пашинян, в мире
07:40 24.05.2022 (обновлено: 07:57 24.05.2022)
В Ереване началось шествие оппозиции
В Ереване во вторник утром началось шествие оппозиции
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции началось в столице Армении Ереване в 8 утра, толпа протестующих идёт по центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие началось после короткого митинга в палаточном лагере протестующих на Площади Франции, оттуда они идут по направлению к Площади Республики.
Полиция не препятствует проведению шествия и даже почти не сопровождает участников акции по городу, как делала это ранее. Как и на предыдущих акциях, протестующих ведёт белый автомобиль Land Cruiser.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.