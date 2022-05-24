https://ria.ru/20220524/erevan-1790299536.html

В Ереване началось шествие оппозиции

В Ереване началось шествие оппозиции - РИА Новости, 24.05.2022

В Ереване началось шествие оппозиции

Шествие оппозиции началось в столице Армении Ереване в 8 утра, толпа протестующих идёт по центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:40

2022-05-24T07:40

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армения

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции началось в столице Армении Ереване в 8 утра, толпа протестующих идёт по центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось после короткого митинга в палаточном лагере протестующих на Площади Франции, оттуда они идут по направлению к Площади Республики.Полиция не препятствует проведению шествия и даже почти не сопровождает участников акции по городу, как делала это ранее. Как и на предыдущих акциях, протестующих ведёт белый автомобиль Land Cruiser.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

армения, никол пашинян, в мире