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Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
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Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин
Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:50
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экономика
россия
владимир путин
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России Владимир Путин."И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов", - сказал Путин на совещании по развитию транспорта.По его словам, важен целый комплекс вопросов - организация платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.
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экономика, россия, владимир путин
12:50 24.05.2022 (обновлено: 13:39 24.05.2022)
 
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин

Президент Путин: российская экономика будет открытой даже в новых условиях

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов", - сказал Путин на совещании по развитию транспорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:53
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
По его словам, важен целый комплекс вопросов - организация платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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