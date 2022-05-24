https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790366539.html
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин
Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:50
2022-05-24T12:50
2022-05-24T13:39
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России Владимир Путин."И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов", - сказал Путин на совещании по развитию транспорта.По его словам, важен целый комплекс вопросов - организация платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.
https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
12:50 24.05.2022 (обновлено: 13:39 24.05.2022)
Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин
Президент Путин: российская экономика будет открытой даже в новых условиях