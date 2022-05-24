https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790366539.html

Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин

Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022

Российская экономика будет открытой в новых условиях, заявил Путин

Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:50

2022-05-24T12:50

2022-05-24T13:39

экономика

россия

владимир путин

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться, заявил во вторник президент России Владимир Путин."И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов", - сказал Путин на совещании по развитию транспорта.По его словам, важен целый комплекс вопросов - организация платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.

https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин