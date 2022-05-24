https://ria.ru/20220524/doroga-1790296611.html

Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги

Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги

Украинские военные при отступлении минируют железную дорогу, узловые станции и прилегающие к железнодорожным путям дороги, чтобы затруднить продвижение войск... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T06:21

2022-05-24T06:21

2022-05-24T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

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РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные при отступлении минируют железную дорогу, узловые станции и прилегающие к железнодорожным путям дороги, чтобы затруднить продвижение войск ДНР и ЛНР.Как передает корреспондент РИА Новости, саперы ЛНР в настоящее время разминируют железную дорогу на Славянск на границе ДНР и Харьковской области. Местами железная дорога подорвана. Везде находятся какие-то "сюрпризы" - либо просто снаряды, либо фугасы, либо противотанковые мины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790296480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа российских военных по восстановлению моста, взорванного ВСУ при отступлении Работа специалистов ремонтно-восстановительных подразделений, обеспечивающих восстановление транспортной инфраструктуры освобожденных населенных пунктов в ходе специальной военной операции. Российские военнослужащие приступили к восстановлению железнодорожного моста, взорванного подразделениями ВСУ при отступлении. Для обрушения и демонтажа элементов моста специалисты инженерно-саперных подразделений проводят точечные подрывы несущих металлоконструкций. 2022-05-24T06:21 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, донбасс