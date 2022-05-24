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Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/doroga-1790296611.html
Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги
Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги
Украинские военные при отступлении минируют железную дорогу, узловые станции и прилегающие к железнодорожным путям дороги, чтобы затруднить продвижение войск... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:21
2022-05-24T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
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РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные при отступлении минируют железную дорогу, узловые станции и прилегающие к железнодорожным путям дороги, чтобы затруднить продвижение войск ДНР и ЛНР.Как передает корреспондент РИА Новости, саперы ЛНР в настоящее время разминируют железную дорогу на Славянск на границе ДНР и Харьковской области. Местами железная дорога подорвана. Везде находятся какие-то "сюрпризы" - либо просто снаряды, либо фугасы, либо противотанковые мины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790296480.html
украина
россия
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Работа российских военных по восстановлению моста, взорванного ВСУ при отступлении
Работа специалистов ремонтно-восстановительных подразделений, обеспечивающих восстановление транспортной инфраструктуры освобожденных населенных пунктов в ходе специальной военной операции. Российские военнослужащие приступили к восстановлению железнодорожного моста, взорванного подразделениями ВСУ при отступлении. Для обрушения и демонтажа элементов моста специалисты инженерно-саперных подразделений проводят точечные подрывы несущих металлоконструкций.
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в мире, украина, россия, донбасс
06:21 24.05.2022 (обновлено: 11:04 24.05.2022)
 
Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги

ВСУ при отступлении минируют железную дорогу, чтобы затруднить продвижение войск ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСаперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы
Саперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Саперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные при отступлении минируют железную дорогу, узловые станции и прилегающие к железнодорожным путям дороги, чтобы затруднить продвижение войск ДНР и ЛНР.
Как передает корреспондент РИА Новости, саперы ЛНР в настоящее время разминируют железную дорогу на Славянск на границе ДНР и Харьковской области. Местами железная дорога подорвана. Везде находятся какие-то "сюрпризы" - либо просто снаряды, либо фугасы, либо противотанковые мины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец МВД ЛНР демонстрирует украинскую форму - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
06:18Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка
 
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