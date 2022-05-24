https://ria.ru/20220524/donbass-1790388170.html

Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал

Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал - РИА Новости, 24.05.2022

Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал

Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе ее войска продвинутся вперед в регионе, считает бывший глава военной миссии Франции при ООН в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:52

2022-05-24T13:52

2022-05-24T13:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе ее войска продвинутся вперед в регионе, считает бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке, генерал Доминик Тринкван."Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперед (российских войск - ред.) в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится", - сказал военный эксперт в эфире радиостанции France Info.Он выразил мнение, что кризис на Украине будет затяжным, но уже в краткосрочной перспективе российские войска продвинутся в регионе."Россия уже укрепляет оборону по всей южной полосе вокруг Азовского моря", - добавил Тринкван.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donbass-1790359468.html

россия

украина

донбасс

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владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр