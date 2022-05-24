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Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/donbass-1790388170.html
Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал
Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал - РИА Новости, 24.05.2022
Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал
Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе ее войска продвинутся вперед в регионе, считает бывший глава военной миссии Франции при ООН в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:52
2022-05-24T13:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе ее войска продвинутся вперед в регионе, считает бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке, генерал Доминик Тринкван."Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперед (российских войск - ред.) в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится", - сказал военный эксперт в эфире радиостанции France Info.Он выразил мнение, что кризис на Украине будет затяжным, но уже в краткосрочной перспективе российские войска продвинутся в регионе."Россия уже укрепляет оборону по всей южной полосе вокруг Азовского моря", - добавил Тринкван.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donbass-1790359468.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:52 24.05.2022
 
Россия побеждает в битве за Донбасс, уверен французский генерал

Французский генерал Тринкван заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс

© Иллюстрация РИА Новости . РИА НовостиВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости
Вооруженные силы России. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе ее войска продвинутся вперед в регионе, считает бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке, генерал Доминик Тринкван.
"Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперед (российских войск - ред.) в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится", - сказал военный эксперт в эфире радиостанции France Info.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:35Специальная военная операция на Украине
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев
Он выразил мнение, что кризис на Украине будет затяжным, но уже в краткосрочной перспективе российские войска продвинутся в регионе.
"Россия уже укрепляет оборону по всей южной полосе вокруг Азовского моря", - добавил Тринкван.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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