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В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс

В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс

Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:50

2022-05-24T12:50

2022-05-24T12:50

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый по индивидуальному плану. Это зависит от целесообразности и необходимости. Это же не могут (быть) праздными поездки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, являются ли поездки российских политиков в Донбасс "планом Кремля или индивидуальными планами этих политиков".Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР ездили в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиным.

https://ria.ru/20220509/milonov-1787706725.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр