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В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс
Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:50
2022-05-24T12:50
2022-05-24T12:50
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общество
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый по индивидуальному плану. Это зависит от целесообразности и необходимости. Это же не могут (быть) праздными поездки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, являются ли поездки российских политиков в Донбасс "планом Кремля или индивидуальными планами этих политиков".Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР ездили в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиным.
https://ria.ru/20220509/milonov-1787706725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс
Песков: политики ездят в Донбасс по своим планам, такие поездки не могут быть праздными