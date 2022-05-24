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В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/donbass-1790366189.html
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс
Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:50
2022-05-24T12:50
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый по индивидуальному плану. Это зависит от целесообразности и необходимости. Это же не могут (быть) праздными поездки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, являются ли поездки российских политиков в Донбасс "планом Кремля или индивидуальными планами этих политиков".Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР ездили в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиным.
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общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:50 24.05.2022
 
В Кремле прокомментировали поездки российских политиков в Донбасс

Песков: политики ездят в Донбасс по своим планам, такие поездки не могут быть праздными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские политики ездят в Донбасс по своим планам, это зависит от целесообразности, такие поездки не могут быть праздными, заяви журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый по индивидуальному плану. Это зависит от целесообразности и необходимости. Это же не могут (быть) праздными поездки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, являются ли поездки российских политиков в Донбасс "планом Кремля или индивидуальными планами этих политиков".
Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий и его однопартийцы по ЛДПР ездили в ДНР, где состоялась их встреча с главной республики Денисом Пушилиным.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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