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В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей - РИА Новости, 24.05.2022
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В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей
В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей - РИА Новости, 24.05.2022
В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей
Украинские военные в деревне Яцковка на севере Донецкой области подрывали дома для устрашения мирных жителей, а также в рамках своей тактики "выжженной земли",... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:02
2022-05-24T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
донецкая область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯЦКОВКА (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные в деревне Яцковка на севере Донецкой области подрывали дома для устрашения мирных жителей, а также в рамках своей тактики "выжженной земли", передает корреспондент РИА Новости.В своем видео журналист показал деревню Яцковка, расположенную в 20 километрах от города Изюм. В деревне разрушенные дома и разбитые машины, воронки от снарядов, полное запустение, оставленное украинскими военными."Мы находимся в населенном пункте Яцковка - это север Донецкой области, освобожденная территория, можно сказать, уже это Донецкая республика. За моей спиной типичная картина: все, что осталось от населенного пункта - дома разрушены... Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома, калитки. До сих пор саперы, прочесывая местность, находят в огородах закладки, растяжки", - рассказывает корреспондент.Сейчас в селении работают специалисты МЧС ДНР. Было проведено совещание с новой администрацией, оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенного пункта."Что говорят саперы и специалисты и наши бойцы, что дома были многие разрушены непосредственно подрывами до прихода еще наших сил. Для чего это делалось - для того, чтобы запугать население. Как раз находят фугасы заложенные, которые не сработали", - отмечает журналист.На изюмском направлении украинские войска старались цепляться за каждый рубеж и оставить после себя как можно больше разрушений. "Эта тактика выжженной земли, она встречается практически на всех направлениях и фронтах", - добавил корреспондент.В видеоролике демонстрируется глубокая воронка от попадания 152-мм боеприпаса: рядом стоящий дом разнесло, машину свернуло в "железный кулак".
https://ria.ru/20220524/dnr-1790343586.html
https://ria.ru/20220524/doroga-1790296611.html
изюм (город)
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в мире, изюм (город), донецкая область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:02 24.05.2022
 
В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей

В ДНР рассказали, что ВСУ подрывали дома в деревне Яцковка для устрашения людей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЦКОВКА (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные в деревне Яцковка на севере Донецкой области подрывали дома для устрашения мирных жителей, а также в рамках своей тактики "выжженной земли", передает корреспондент РИА Новости.
В своем видео журналист показал деревню Яцковка, расположенную в 20 километрах от города Изюм. В деревне разрушенные дома и разбитые машины, воронки от снарядов, полное запустение, оставленное украинскими военными.
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"Мы находимся в населенном пункте Яцковка - это север Донецкой области, освобожденная территория, можно сказать, уже это Донецкая республика. За моей спиной типичная картина: все, что осталось от населенного пункта - дома разрушены... Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома, калитки. До сих пор саперы, прочесывая местность, находят в огородах закладки, растяжки", - рассказывает корреспондент.
Сейчас в селении работают специалисты МЧС ДНР. Было проведено совещание с новой администрацией, оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенного пункта.
"Что говорят саперы и специалисты и наши бойцы, что дома были многие разрушены непосредственно подрывами до прихода еще наших сил. Для чего это делалось - для того, чтобы запугать население. Как раз находят фугасы заложенные, которые не сработали", - отмечает журналист.
На изюмском направлении украинские войска старались цепляться за каждый рубеж и оставить после себя как можно больше разрушений. "Эта тактика выжженной земли, она встречается практически на всех направлениях и фронтах", - добавил корреспондент.
В видеоролике демонстрируется глубокая воронка от попадания 152-мм боеприпаса: рядом стоящий дом разнесло, машину свернуло в "железный кулак".
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