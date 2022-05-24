https://ria.ru/20220524/donbass-1790349496.html

В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей

В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей - РИА Новости, 24.05.2022

В Яцковке украинские военные подрывали дома для устрашения людей

Украинские военные в деревне Яцковка на севере Донецкой области подрывали дома для устрашения мирных жителей, а также в рамках своей тактики "выжженной земли",... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:02

2022-05-24T12:02

2022-05-24T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

изюм (город)

донецкая область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790341424_0:193:3148:1963_1920x0_80_0_0_1161c808efa4bcf6ff457b89e3ecb52c.jpg

ЯЦКОВКА (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные в деревне Яцковка на севере Донецкой области подрывали дома для устрашения мирных жителей, а также в рамках своей тактики "выжженной земли", передает корреспондент РИА Новости.В своем видео журналист показал деревню Яцковка, расположенную в 20 километрах от города Изюм. В деревне разрушенные дома и разбитые машины, воронки от снарядов, полное запустение, оставленное украинскими военными."Мы находимся в населенном пункте Яцковка - это север Донецкой области, освобожденная территория, можно сказать, уже это Донецкая республика. За моей спиной типичная картина: все, что осталось от населенного пункта - дома разрушены... Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома, калитки. До сих пор саперы, прочесывая местность, находят в огородах закладки, растяжки", - рассказывает корреспондент.Сейчас в селении работают специалисты МЧС ДНР. Было проведено совещание с новой администрацией, оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенного пункта."Что говорят саперы и специалисты и наши бойцы, что дома были многие разрушены непосредственно подрывами до прихода еще наших сил. Для чего это делалось - для того, чтобы запугать население. Как раз находят фугасы заложенные, которые не сработали", - отмечает журналист.На изюмском направлении украинские войска старались цепляться за каждый рубеж и оставить после себя как можно больше разрушений. "Эта тактика выжженной земли, она встречается практически на всех направлениях и фронтах", - добавил корреспондент.В видеоролике демонстрируется глубокая воронка от попадания 152-мм боеприпаса: рядом стоящий дом разнесло, машину свернуло в "железный кулак".

https://ria.ru/20220524/dnr-1790343586.html

https://ria.ru/20220524/doroga-1790296611.html

изюм (город)

донецкая область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, изюм (город), донецкая область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)