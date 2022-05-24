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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/donbass-1790304981.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 24.05.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница ранена в результате обстрела в городе Ясиноватая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:54
2022-05-24T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела в городе Ясиноватая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1967 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Ясиноватая по адресу: ул. Тимирязева, 16", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donbass-1790304501.html
https://ria.ru/20220524/obstrel-1790299931.html
ясиноватая
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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, россия, сцкк
08:54 24.05.2022
 
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела в городе Ясиноватая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1967 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Ясиноватая по адресу: ул. Тимирязева, 16", - говорится в сообщении представительства.
Обстрелянный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
07:46Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦКК
 
 
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