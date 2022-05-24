Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую минами калибра 120 миллиметров
Обстрелянный дом в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск – ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 мины калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в СЦКК.
Ранее представительство ДНР в СЦКК фиксировало обстрел Ясиноватой в 06.18, было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.