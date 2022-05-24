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Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021 - РИА Новости, 24.05.2022
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Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021
Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021 - РИА Новости, 24.05.2022
Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021
Совет директоров "Аэрофлота" 26 мая обсудит распределение чистой прибыли/убытков за 2021 год, организационную структуру компании и частичное изменении состава... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:30
2022-05-24T18:30
аэрофлот
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" 26 мая обсудит распределение чистой прибыли/убытков за 2021 год, организационную структуру компании и частичное изменении состава правления, говорится в сообщении компании.В начале апреля совет директоров уже обсуждал подход к распределению чистой прибыли/убытков за 2021 год. Тогда компания сообщала, что планируется не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года. Чистый убыток компании по МСФО в прошлом году составил 34,46 миллиарда рублей."О распределении чистой прибыли/убытков ПАО "Аэрофлот" по результатам 2021 года", - значится в сообщении пункт повестки заседания совета директоров.Также совет директоров обсудит ход реализации стратегии развития группы "Аэрофлот", организационную структуру авиакомпании, частичное изменении состава правления. Кроме того, в повестке значатся пересмотр консолидированного бюджета группы в стандартах МСФО на 2022 год и выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
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аэрофлот, новости компаний - экономика
18:30 24.05.2022
 

Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" 26 мая обсудит распределение чистой прибыли/убытков за 2021 год, организационную структуру компании и частичное изменении состава правления, говорится в сообщении компании.
В начале апреля совет директоров уже обсуждал подход к распределению чистой прибыли/убытков за 2021 год. Тогда компания сообщала, что планируется не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года. Чистый убыток компании по МСФО в прошлом году составил 34,46 миллиарда рублей.
"О распределении чистой прибыли/убытков ПАО "Аэрофлот" по результатам 2021 года", - значится в сообщении пункт повестки заседания совета директоров.
Также совет директоров обсудит ход реализации стратегии развития группы "Аэрофлот", организационную структуру авиакомпании, частичное изменении состава правления. Кроме того, в повестке значатся пересмотр консолидированного бюджета группы в стандартах МСФО на 2022 год и выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
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18 мая, 18:24Туризм
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