https://ria.ru/20220524/dividendy-1790472529.html

Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021

Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021 - РИА Новости, 24.05.2022

Совдир "Аэрофлота" 26 мая обсудит рекомендации по дивидендам-2021

Совет директоров "Аэрофлота" 26 мая обсудит распределение чистой прибыли/убытков за 2021 год, организационную структуру компании и частичное изменении состава... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:30

2022-05-24T18:30

2022-05-24T18:30

аэрофлот

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" 26 мая обсудит распределение чистой прибыли/убытков за 2021 год, организационную структуру компании и частичное изменении состава правления, говорится в сообщении компании.В начале апреля совет директоров уже обсуждал подход к распределению чистой прибыли/убытков за 2021 год. Тогда компания сообщала, что планируется не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года. Чистый убыток компании по МСФО в прошлом году составил 34,46 миллиарда рублей."О распределении чистой прибыли/убытков ПАО "Аэрофлот" по результатам 2021 года", - значится в сообщении пункт повестки заседания совета директоров.Также совет директоров обсудит ход реализации стратегии развития группы "Аэрофлот", организационную структуру авиакомпании, частичное изменении состава правления. Кроме того, в повестке значатся пересмотр консолидированного бюджета группы в стандартах МСФО на 2022 год и выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789301844.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, новости компаний - экономика