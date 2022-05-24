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Посол в Лондоне обвинил Британию в попытке изолировать дипломатов из России - РИА Новости, 24.05.2022
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Посол в Лондоне обвинил Британию в попытке изолировать дипломатов из России
Посол в Лондоне обвинил Британию в попытке изолировать дипломатов из России - РИА Новости, 24.05.2022
Посол в Лондоне обвинил Британию в попытке изолировать дипломатов из России
Лондон старается изолировать российских дипломатов для того, чтобы им было сложнее донести официальную позицию России, в том числе по спецоперации, заявил во... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:39
2022-05-24T14:39
в мире
лондон
великобритания
россия
андрей келин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лондон старается изолировать российских дипломатов для того, чтобы им было сложнее донести официальную позицию России, в том числе по спецоперации, заявил во вторник посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Что касается посольства, то разъяснять нашу позицию о том, что происходит сейчас, до последнего времени было некому, поскольку официальный Лондон старается изолировать нашу дипломатическую работу от остального мира путем затруднения контактов. Парламентские связи также прекратились. Сложно, но работаем", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, лондон, великобритания, россия, андрей келин, санкции в отношении россии
14:39 24.05.2022
 
Посол в Лондоне обвинил Британию в попытке изолировать дипломатов из России

Посол в Лондоне Келин заявил о попытках Британии изолировать российских дипломатов

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лондон старается изолировать российских дипломатов для того, чтобы им было сложнее донести официальную позицию России, в том числе по спецоперации, заявил во вторник посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Что касается посольства, то разъяснять нашу позицию о том, что происходит сейчас, до последнего времени было некому, поскольку официальный Лондон старается изолировать нашу дипломатическую работу от остального мира путем затруднения контактов. Парламентские связи также прекратились. Сложно, но работаем", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
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В миреЛондонВеликобританияРоссияАндрей КелинСанкции в отношении России
 
 
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